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Hearts On Fire璀璨秋光巡展 全新鑽石蝴蝶翩翩輕駐

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Hearts On Fire秋季燦爛火光為主題的Glittering Autumn高級訂製珠寶展，將自9月3日起於全台巡迴展出。圖／Hearts On Fire提供
Hearts On Fire秋季燦爛火光為主題的Glittering Autumn高級訂製珠寶展，將自9月3日起於全台巡迴展出。圖／Hearts On Fire提供

以全世界車工最完美的鑽石聞名的鑽石專家Hearts On Fire，在2021年秋季迎來Aerial Regal系列新作與Lorelei系列，透過多樣鑲嵌工法呈現圓形明亮式切工鑽石的豐富姿態，為搭配性高的鑽石珠寶主入全新的華麗氣息。同時，以秋季燦爛火光為主題的Glittering Autumn 高級訂製珠寶展，亦將自9月3日起至11月7日止於全台Hearts On Fire巡迴展出，以火彩懾人的鑽石演繹將美好的季節氛圍、照亮秋夜。

Aerial Regal系列取材自大自然多變而豐沛的力量，「Aerial」意指源自空中、誕生於大氣形體，舉凡輕撫的微風、溫暖的陽光、晶瑩的雨滴等變幻莫測的自然萬物，以Hearts on Fire美鑽演繹萬物奧秘。2021新作Aerial Regal Butterly系列延續這系列主題，多層次的項鍊採用多樣鑲嵌工法讓圓形明亮式切工鑽石呈現欖尖、方正、縷空等各種姿態，將美鑽化作如同天使淚光的雨滴，翩翩飛舞的蝴蝶停留於指尖或耳畔，彷彿隨時振翅漫舞，展現自然元素優美動人的設計風格。

以高級訂製服靈感的Lorelei Collection，從全新角度演繹雋永的蕾絲，重新定義柔美浪漫。透過緹花邊鑲嵌、雙弧線纏繞的線條，綴以完美車工的璀璨鑽石，組合成精緻優雅的蕾絲圖騰，展現明朗又嬌柔的女性特質。

Aerial Regal Teardrop Halo白K金鑽石耳環，22萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Regal Teardrop Halo白K金鑽石耳環，22萬2,000元。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Regal Butterly白K金鑽石戒指，33萬元。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Regal Butterly白K金鑽石戒指，33萬元。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Regal系列鑽石項鍊備有多種不同款式與材質可自由混搭配戴。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Regal系列鑽石項鍊備有多種不同款式與材質可自由混搭配戴。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Regal Butterly白K金鑽石項鍊，590萬元。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Regal Butterly白K金鑽石項鍊，590萬元。圖／Hearts On Fire提供
Lorelei Floral鑽石戒指，單只55,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Lorelei Floral鑽石戒指，單只55,000元起。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Regal Triple白K金鑽石項鍊，89,000元。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Regal Triple白K金鑽石項鍊，89,000元。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Regal Butterly白K金鑽石耳環，49萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供
Aerial Regal Butterly白K金鑽石耳環，49萬8,000元。圖／Hearts On Fire提供

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