Hearts On Fire璀璨秋光巡展 全新鑽石蝴蝶翩翩輕駐

以全世界車工最完美的鑽石聞名的鑽石專家Hearts On Fire,在2021年秋季迎來Aerial Regal系列新作與Lorelei系列,透過多樣鑲嵌工法呈現圓形明亮式切工鑽石的豐富姿態,為搭配性高的鑽石珠寶主入全新的華麗氣息。同時,以秋季燦爛火光為主題的Glittering Autumn 高級訂製珠寶展,亦將自9月3日起至11月7日止於全台Hearts On Fire巡迴展出,以火彩懾人的鑽石演繹將美好的季節氛圍、照亮秋夜。

Aerial Regal系列取材自大自然多變而豐沛的力量,「Aerial」意指源自空中、誕生於大氣形體,舉凡輕撫的微風、溫暖的陽光、晶瑩的雨滴等變幻莫測的自然萬物,以Hearts on Fire美鑽演繹萬物奧秘。2021新作Aerial Regal Butterly系列延續這系列主題,多層次的項鍊採用多樣鑲嵌工法讓圓形明亮式切工鑽石呈現欖尖、方正、縷空等各種姿態,將美鑽化作如同天使淚光的雨滴,翩翩飛舞的蝴蝶停留於指尖或耳畔,彷彿隨時振翅漫舞,展現自然元素優美動人的設計風格。