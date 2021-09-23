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Hearts On Fire璀璨秋光巡展 全新鑽石蝴蝶翩翩輕駐
以全世界車工最完美的鑽石聞名的鑽石專家Hearts On Fire，在2021年秋季迎來Aerial Regal系列新作與Lorelei系列，透過多樣鑲嵌工法呈現圓形明亮式切工鑽石的豐富姿態，為搭配性高的鑽石珠寶主入全新的華麗氣息。同時，以秋季燦爛火光為主題的Glittering Autumn 高級訂製珠寶展，亦將自9月3日起至11月7日止於全台Hearts On Fire巡迴展出，以火彩懾人的鑽石演繹將美好的季節氛圍、照亮秋夜。
Aerial Regal系列取材自大自然多變而豐沛的力量，「Aerial」意指源自空中、誕生於大氣形體，舉凡輕撫的微風、溫暖的陽光、晶瑩的雨滴等變幻莫測的自然萬物，以Hearts on Fire美鑽演繹萬物奧秘。2021新作Aerial Regal Butterly系列延續這系列主題，多層次的項鍊採用多樣鑲嵌工法讓圓形明亮式切工鑽石呈現欖尖、方正、縷空等各種姿態，將美鑽化作如同天使淚光的雨滴，翩翩飛舞的蝴蝶停留於指尖或耳畔，彷彿隨時振翅漫舞，展現自然元素優美動人的設計風格。
以高級訂製服靈感的Lorelei Collection，從全新角度演繹雋永的蕾絲，重新定義柔美浪漫。透過緹花邊鑲嵌、雙弧線纏繞的線條，綴以完美車工的璀璨鑽石，組合成精緻優雅的蕾絲圖騰，展現明朗又嬌柔的女性特質。
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