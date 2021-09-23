假裝在日本！買玉泉清酒登錄發票 抽日本手作琉璃杯組

活動採分批抽獎，「日本津輕四季清酒杯組」共10名（每組價值台幣2,313元）將於9月29日抽出，需於9月28日下午23時59分前完成發票登錄。10月15日將抽出「高木陶器櫻滿開套組」5名（每組價值台幣5,080元）。10月29日將抽出土屋鞄製造所（Tone Oilnume ）中型後背包2名（每個價值台幣9,900元）。

「玉泉清酒」以傳統清酒釀造方式，採用國產上等蓬萊米，經高度精白，取其米心為原料。配合精心培養之優良米麴及酵母菌，低溫發酵釀製， 清爽米香帶有堅果和起司味，輕盈滑順的口感適合大口暢飲，無論是冰飲、常溫或是溫熱之後飲用，都能夠輕鬆享受到清酒的美味。

「玉泉純米清酒」以國產上等蓬萊米純米釀造，將優質蓬萊米的風味完全呈現出來，相當芳醇。開瓶後豐富的香氣緩緩散發，好似剛煮好的米飯，米香飽滿，帶點堅果和奶油（creamy）香氣。酒體較有黏稠感，服貼於舌上，醇厚樸實的酒質，同時帶著旨味（Umami）及酒麴風味，餘韻舒服沉穩。

「菊富士生貯藏」不以傳統方式加熱，以0℃-4℃低溫生酒貯藏熟成，生貯藏工藝賦予酒質新鮮的風格，在冰飲時展現清新宜人口感，乾淨淡麗的爽朗滋味，使酒能夠爽快俐落的品飲，並在入喉後尾韻回甘。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康