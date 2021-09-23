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搜尋好市多驚見「假官方網站」 網嚇爆：很多人不會看網址

聯合新聞網 / 綜合報導
因為防疫關係，有的人比起到實體店面，更愛使用網購，但近日有網友發現，要到好市多的官網買東西時，竟然連結到了「假的好市多官網」，呼籲大家要多加留意。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影
因為防疫關係，有的人比起到實體店面，更愛使用網購，但近日有網友發現，要到好市多的官網買東西時，竟然連結到了「假的好市多官網」，呼籲大家要多加留意。聯合報系資料照／記者黃筱晴攝影

好市多商品種類多，價格經濟實惠，不管平日假日都會吸引購買人潮，但因為防疫關係，有的人比起到實體店面，更愛使用網購，但近日有網友發現，要到好市多的官網買東西時，竟然連結到了「假的好市多官網」，還差點添加了信用卡資料，呼籲大家要小心。

近日有網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，他表示用Google搜尋好市多官網看商品，結果點進去後正常登入，電子信箱和密碼都沒有錯誤，結果跑出一個「支付方法的認證有問題」，並要求更新支付方法。

網友點到假的好市多官網，差點被騙信用卡資料，呼籲大家要小心。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
網友點到假的好市多官網，差點被騙信用卡資料，呼籲大家要小心。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

內容顯示該信箱中斷，因為支付方法的認證有問題，為了保護客戶的資訊，在客戶的資訊對本公司的系統進行驗證支前，本公司的系統將暫時對客戶的帳戶設定了限制，這個程式完成後可以立即撤銷帳戶驗證。結果原po表示，「差點添加了信用卡的資料」，後來才驚覺一切不對勁，呼籲大家要留意，不要被騙。

此文一出也引起網友熱議，「趕快改掉你的好市多線上購物密碼吧！看清楚網址就不會被騙了」、「天啊，很多人不會認真看網址的！感謝分享」、「前面標『廣告』的，很多都釣魚網站」、「好可怕，沒注意就被騙了」、「快改帳號密碼吧，你登入當然一定沒問題」、「謝謝提醒，真是可惡的詐騙集團！」、「嚇爆了」。

假的官網要求更改信用卡資料。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說
假的官網要求更改信用卡資料。 圖／Costco好市多 商品經驗老實說

也有許多人表示，「請用手機APP，入官網一定沒問題」、「可以改從app進去，感覺比較保險，我很少從google進去」、「可以下載app ，這樣比較安全」、「我都加入書籤直接點」、「有沒有https開頭真的很重要阿」。

好市多

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