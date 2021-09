超火辣的「露溝」西裝穿搭 FENDI大秀推崇享樂精神

FENDI昨日發表了2022春夏女裝系列大秀,這是Kim Jones加入品牌女裝設計團隊後推出的第二個時裝系列,在他的創作中依然可見帶著成熟韻味的女性形象,但這次加入了很多繽紛的色彩與舞廳風格,用更狂放高調的姿態來強調百變女性風情。

Kim Jones在品牌的典藏檔案中發掘出Antonio Lopez為FENDI手繪的品牌logo圖案,於是把這個元素作為本季設計靈感來源。談到Antonio Lopez,他不只是位知名時尚插畫家、攝影師,與FENDI前任創意總監卡爾拉格斐之間也有濃厚的淵源,他為卡爾留下了許多珍貴的影像紀錄,更是紐約傳奇俱樂部Studio 54的常客,是70年代時尚的中心人物。他也用自己的畫筆,描繪出Jerry Hall、周天娜和Grace Jones等多類型又有自我風格的時尚icon,這點也讓Kim Jones非常有感觸。

「Lopez是Karl的一個朋友,我一直受到他的啟發。他的想法始終走在時代尖端,包容世間萬物。從Andy Warhol到Steven Meisel和David Hockney,大家對他都景仰不已,我想把他介紹給新的世代。Lopez畫筆下的女子,還有FENDI品牌所定義的女子,都手握權力,她才是創造她自己的人。」Kim Jones說。