超火辣的「露溝」西裝穿搭 FENDI大秀推崇享樂精神

FENDI昨日發表了2022春夏女裝系列大秀，這是Kim Jones加入品牌女裝設計團隊後推出的第二個時裝系列，在他的創作中依然可見帶著成熟韻味的女性形象，但這次加入了很多繽紛的色彩與舞廳風格，用更狂放高調的姿態來強調百變女性風情。

Kim Jones在品牌的典藏檔案中發掘出Antonio Lopez為FENDI手繪的品牌logo圖案，於是把這個元素作為本季設計靈感來源。談到Antonio Lopez，他不只是位知名時尚插畫家、攝影師，與FENDI前任創意總監卡爾拉格斐之間也有濃厚的淵源，他為卡爾留下了許多珍貴的影像紀錄，更是紐約傳奇俱樂部Studio 54的常客，是70年代時尚的中心人物。他也用自己的畫筆，描繪出Jerry Hall、周天娜和Grace Jones等多類型又有自我風格的時尚icon，這點也讓Kim Jones非常有感觸。

「Lopez是Karl的一個朋友，我一直受到他的啟發。他的想法始終走在時代尖端，包容世間萬物。從Andy Warhol到Steven Meisel和David Hockney，大家對他都景仰不已，我想把他介紹給新的世代。Lopez畫筆下的女子，還有FENDI品牌所定義的女子，都手握權力，她才是創造她自己的人。」Kim Jones說。