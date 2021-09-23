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「振興五倍，台鹽再加倍」台鹽讓振興券健康美麗也翻倍

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
台鹽公司即日起串聯周年慶，推出「振興五倍，台鹽再加倍」預購搶好康活動，即日起至10月7日，到全台台鹽生技門市申請振興券預購，即可享3000元振興券買5000元原價商品加贈1000元折價券；榮獲國際美妝品質大賞的「綠迷雅」、熱銷「保健3寶」等各系列保健品也有年度優惠。 圖／台鹽提供
台鹽公司即日起串聯周年慶，推出「振興五倍，台鹽再加倍」預購搶好康活動，即日起至10月7日，到全台台鹽生技門市申請振興券預購，即可享3000元振興券買5000元原價商品加贈1000元折價券；榮獲國際美妝品質大賞的「綠迷雅」、熱銷「保健3寶」等各系列保健品也有年度優惠。 圖／台鹽提供

疫情之下，宅在家也要更美麗，台鹽公司即日起串聯周年慶，推出「振興五倍，台鹽再加倍」預購搶好康活動，即日起至10月7日，到全台台鹽生技門市申請振興券預購，即可享3000元振興券買5000元原價商品加贈1000元折價券；榮獲國際美妝品質大賞的「綠迷雅」、熱銷「保健3寶」等各系列保健品也有年度優惠。

台鹽董事長吳容輝表示，國內疫情逐漸平穩，消費動能蓄勢待發，台鹽以實際行動回饋消費者，推出一連串周年慶，「振興五倍 臺鹽再加倍」和預購送好禮活動，讓大家現金加值、振興券加碼；再加上台鹽生技門市加盟拓點計畫，邀大家輕鬆創業拚經濟。

台鹽同步推出「振興5倍，臺鹽再加倍」活動，即日起至10月7日以前到全台台鹽生技門市申請振興券預購，即可享3000元振興券買5000元原價商品加贈1000元折價券、5000元振興券買8500元原價商品加贈1500元折價券，預購即贈「緣分鹽份禮盒」，禮盒是喜馬拉雅手採玫瑰鹽和地中海生態海鹽的高級進口鹽品，在家料理享用五星級美味。振興券加倍活動持續到12月31日，讓民眾滿載而歸，享受購物樂趣。

此外，台鹽週年慶即日起至110年10月31日止推出「綠迷雅」第二件5折及優惠組合，包含勇奪法國美妝大賞、Monde Selection國際品質評鑑獎的綠迷雅緊緻抗皺系列、保濕活潤系列、淨透美白系列，和全新改版的頂級抗老系列，都享有週年慶超值優惠。

長期熱銷的保健食品打出任選三件最高6折優惠，蟬聯國內外品質大獎的關鍵錠PLUS、優青素膠原藤黃果膠囊，以及「保健3寶（十益菌、維他命B、C）」等都有驚喜回饋。

為響應政府在後疫情階段振興創業，臺鹽公司熱情招募台鹽生技門市加盟主，此時加盟有免加盟金權利金等優異條件，歡迎全台有理念有衝勁的人才加入台鹽生技，拓點開店大展銷售專業，有志者可電洽06-2160688轉266。

全台台鹽生技門市周年慶，「振興5倍，臺鹽再加倍」振興券活動和預購贈禮內容、產品相關資訊請瀏覽臺鹽官網www.tybio.com.tw，或洽客服專線0800-230990。

全台台鹽生技門市周年慶，「振興5倍，臺鹽再加倍」振興券活動和預購贈禮內容、產品相關資訊請瀏覽臺鹽官網www.tybio.com.tw，或洽客服專線0800-230990。圖／台鹽提供
全台台鹽生技門市周年慶，「振興5倍，臺鹽再加倍」振興券活動和預購贈禮內容、產品相關資訊請瀏覽臺鹽官網www.tybio.com.tw，或洽客服專線0800-230990。圖／台鹽提供

生技 疫情 周年慶

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