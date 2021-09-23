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這次可以選特殊符號 Longchamp環保訂製包服務開跑！

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
My Pliage Club肩背袋 ，參考售價5,100元。圖／Longchamp提供
My Pliage Club肩背袋 ，參考售價5,100元。圖／Longchamp提供

法國時尚品牌Longchamp去年推出全新My Pliage® Signature訂製服務，讓消費者可以擁有放上自己標誌符碼的包款，拎出個人特色。今年訂製系列再度登場，除了包型、顏色選擇變多之外，還能挑選特殊符號，讓大家更能自在發揮創意，打造跟別人不一樣的專屬包包。

My Pliage® Signature訂製服務今年提供4種摺疊包尺寸與16種繽紛色調，包身布料採用10至23瓶的回收寶特瓶製成，製作過程大量降低化學氣體排放，響應環保。每位消費者可以自行挑選包身底色、排列2-3個英文字母或符號，再以2種自選色調相疊創造3D立體效果染印在包款上。

此外，呼應現在迷你包潮流，今年也新提供Club尼龍包6款超可愛的迷你版型尺寸可選擇，並增添活潑的亮黃色及沉穩的淡灰色兩種全新刺繡選色，以及ebrima新字體，讓消費者可以在包身繡上個人標語和具備識別度的特殊名言等等，點綴更多細節魅力。

My Pliage® Signature訂製服務即日起陸續於台灣北、中、南共13間專門店巡迴販售，官方網站也能訂購。

My Pliage® 訂製服務全台快閃巡迴：

l 即日起至2021年底 - 台北101旗艦店即可體驗訂製服務

l 2021年09月23日(四) - 10月03日(日) 台北SOGO 天母店

l 2021年09月23日(四) - 10月03日(日) 台中中友百貨

l 2021年09月23日(四) - 10月03日(日) 台中廣三SOGO

l 2021年10月07日(四) - 10月17日(日) 高雄漢神巨蛋

l 2021年10月07日(四) - 10月17日(日) 新竹大遠百

l 2021年10月14日(四) - 10月24日(日) 台中新光三越中港店

l 2021年10月14日(四) - 10月24日(日) 台北新光三越南西店

l 2021年10月21日(四) - 10月31日(日) 台北新光三越A9

l 2021年10月21日(四) - 10月31日(日) 板橋大遠百

l 2021年11月02日(二) - 11月14日(日) 台北SOGO 復興館

l 2021年11月04日(四) - 11月14日(日) 台南新光三越西門店

l 2021年11月04日(四) - 11月14日(日) 中壢SOGO

l My Pliage® 系列官網線上訂購連結：https://www.longchamp.com/tw/zh/mypliage

今年也新提供Club尼龍包6款超可愛的迷你版型尺寸可選擇，並增添活潑的亮黃色及沉穩的淡灰色兩種全新刺繡選色，以及ebrima新字體。圖／Longchamp提供
今年也新提供Club尼龍包6款超可愛的迷你版型尺寸可選擇，並增添活潑的亮黃色及沉穩的淡灰色兩種全新刺繡選色，以及ebrima新字體。圖／Longchamp提供
王大陸以一身清新休閒造型，肩揹卡其色My Pliage® Signature旅行袋。圖／摘自微博
王大陸以一身清新休閒造型，肩揹卡其色My Pliage® Signature旅行袋。圖／摘自微博
韓國知名模特兒洪真慶肩背黑色My Pliage® Signature訂製包。圖／摘自IG
韓國知名模特兒洪真慶肩背黑色My Pliage® Signature訂製包。圖／摘自IG
My Pliage® Signature訂製服務包身布料採用10至23瓶的回收寶特瓶製成，製作過程大量降低化學氣體排放，響應環保。圖／Longchamp提供
My Pliage® Signature訂製服務包身布料採用10至23瓶的回收寶特瓶製成，製作過程大量降低化學氣體排放，響應環保。圖／Longchamp提供
My Pliage® Signature訂製服務今年提供4種摺疊包尺寸與16種繽紛色調。圖／Longchamp提供
My Pliage® Signature訂製服務今年提供4種摺疊包尺寸與16種繽紛色調。圖／Longchamp提供
今年也新提供Club尼龍包6款超可愛的迷你版型尺寸可選擇，並增添活潑的亮黃色及沉穩的淡灰色兩種全新刺繡選色，以及ebrima新字體。圖／Longchamp提供
今年也新提供Club尼龍包6款超可愛的迷你版型尺寸可選擇，並增添活潑的亮黃色及沉穩的淡灰色兩種全新刺繡選色，以及ebrima新字體。圖／Longchamp提供
My Pliage® Signature字母摺疊小型手袋XS，參考售價10,000元。圖／Longchamp提供
My Pliage® Signature字母摺疊小型手袋XS，參考售價10,000元。圖／Longchamp提供
My Pliage® Signature訂製服務包身布料採用10至23瓶的回收寶特瓶製成，製作過程大量降低化學氣體排放，響應環保。圖／Longchamp提供
My Pliage® Signature訂製服務包身布料採用10至23瓶的回收寶特瓶製成，製作過程大量降低化學氣體排放，響應環保。圖／Longchamp提供

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