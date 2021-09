這次可以選特殊符號 Longchamp環保訂製包服務開跑！

法國時尚品牌Longchamp去年推出全新My Pliage® Signature訂製服務,讓消費者可以擁有放上自己標誌符碼的包款,拎出個人特色。今年訂製系列再度登場,除了包型、顏色選擇變多之外,還能挑選特殊符號,讓大家更能自在發揮創意,打造跟別人不一樣的專屬包包。

My Pliage® Signature訂製服務今年提供4種摺疊包尺寸與16種繽紛色調,包身布料採用10至23瓶的回收寶特瓶製成,製作過程大量降低化學氣體排放,響應環保。每位消費者可以自行挑選包身底色、排列2-3個英文字母或符號,再以2種自選色調相疊創造3D立體效果染印在包款上。

此外,呼應現在迷你包潮流,今年也新提供Club尼龍包6款超可愛的迷你版型尺寸可選擇,並增添活潑的亮黃色及沉穩的淡灰色兩種全新刺繡選色,以及ebrima新字體,讓消費者可以在包身繡上個人標語和具備識別度的特殊名言等等,點綴更多細節魅力。

My Pliage® Signature訂製服務即日起陸續於台灣北、中、南共13間專門店巡迴販售,官方網站也能訂購。

My Pliage® 訂製服務全台快閃巡迴:

l 即日起至2021年底 - 台北101旗艦店即可體驗訂製服務

l 2021年09月23日(四) - 10月03日(日) 台北SOGO 天母店

l 2021年09月23日(四) - 10月03日(日) 台中中友百貨

l 2021年09月23日(四) - 10月03日(日) 台中廣三SOGO

l 2021年10月07日(四) - 10月17日(日) 高雄漢神巨蛋

l 2021年10月07日(四) - 10月17日(日) 新竹大遠百

l 2021年10月14日(四) - 10月24日(日) 台中新光三越中港店

l 2021年10月14日(四) - 10月24日(日) 台北新光三越南西店

l 2021年10月21日(四) - 10月31日(日) 台北新光三越A9

l 2021年10月21日(四) - 10月31日(日) 板橋大遠百

l 2021年11月02日(二) - 11月14日(日) 台北SOGO 復興館

l 2021年11月04日(四) - 11月14日(日) 台南新光三越西門店

l 2021年11月04日(四) - 11月14日(日) 中壢SOGO