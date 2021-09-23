受限運費檢疫 世界台商總會買30萬公斤釋迦蓮霧贈弱勢

今年3月1日中國大陸暫停台灣鳳梨外銷大陸後，海內外僑界吃起「愛國鳳梨」，這次中國大陸再禁釋迦與蓮霧，全國農業金庫打算再複製一次鳳梨經驗，今邀請世界台商總會等僑界，欲開拓其他市場，世界台商總會承諾國內採購釋迦、蓮霧共30萬公斤贈弱勢；國際銷售方面， 釋迦蓮霧不耐儲運，需靠空運，但現階段空運費昂貴，加上許多國家並沒有允許釋迦、蓮霧進口，因此打算用冷凍釋迦叩關，蓮霧則大多專供國內市場。

今年3月，因為金鑽鳳梨不耐儲存，多採空運形式運送，也造成台灣鳳梨價格在僑居地大漲，當初到加拿大的台灣鳳梨，一個要價20元加幣(約新台幣455元)，但我僑胞看待台灣金鑽鳳梨吃的是鄉愁，價格雖貴，依舊趨之若鶩。

當時，農委會推出鳳梨各種拓銷補貼專案，其中運費補助，去澳洲提出史上最高空運補助，每公斤補助105元、海運23元；中東海空運每公斤補助15元；其他地區海空運每公斤12元；這次，釋迦蓮霧要補助多少運費，農委會仍精算中，最快本周宣布。

僑居法國的世界台灣商會聯合總會名譽監事長黃行德表示，釋迦與蓮霧是可以去歐盟國家的，他說，目前看起來，瑞士的代表有台商會，近期有提到是否可以進口一些，但基本上在其他歐洲的國家，也有台商經營超市，也透過管道去接觸，但最重要的是，目前有一個比較難的難題，就在生鮮水果，供應需要空運，但現在國際運費高漲，這個難題必須要去克服，但台商會來努力。

至於之前海外紛紛訂了鳳梨，但實際上運費高出產品價值非常多，黃行德表示，他認為出口還是要有一套冷凍、冷藏的制度，必須長期投入，外銷管道不太可能及依賴中國市場長期依賴一個市場，那是不正確。

國策顧問林見松曾促成兩公噸鳳梨去澳洲，他說，眼前釋迦蓮霧無法進去澳洲，且澳洲也有鳳梨釋迦，幾天前與食品業者討論，可以改換另外一個方式，釋迦冷凍後再外銷，冷凍後就變成食品、非農產品，就不需要經過防檢疫，台商認為可行，這樣的情況，可以透過世界台商的系統來共同來行銷，包括美國、日本、澳洲、加拿大都可以進口。

林見松說，也不會因為釋迦長途運輸較容易腐爛，改成冷凍的話，鳳梨釋迦本身糖分很高，口感會類似冰淇淋，就能用海運冷凍貨櫃行銷到世界，業為鳳梨釋迦開拓另外一條通路。現在海運費用也非常高，從台灣到美國的一般的貨櫃，本來可能是2000元，現在大概多了三倍四倍。