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五倍券共同綁定手機、email填錯免驚 加碼券抽籤前將開放修改

五倍券紙本放大術！超商、百貨專屬優惠一次看 5千直接變7千

家樂福周年慶搭五倍券 滿額送10倍 每週再抽5倍返還金

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
家樂福宣布，迎接32周年慶搭配五倍券商機，將大手筆端出30億振興金推出專屬會員活動。圖／家樂福提供
家樂福宣布，迎接32周年慶搭配五倍券商機，將大手筆端出30億振興金推出專屬會員活動。圖／家樂福提供

振興五倍券22日開放數位綁定，各家銀行、行動支付業者競推回饋，讓首日綁定人數即超越去年三倍券！不過，仍有許多實體通路還沒正式推出五倍券優惠大餅，還沒決定好要從哪裡領、哪裡用的消費者可以再觀望一下。

家樂福預告，適逢今年迎接32周年慶，搭配五倍券商機，提前宣布大手筆端出30億振興金推出專屬會員活動，持紙本5倍券到全台家樂福量販店單筆消費滿1,000元/超市單筆滿500元，即可兌換食衣住行全包總價值超過10,000元獨家優惠「家樂福10倍券」1本（全台限量300,000本），把5倍變10倍。

周年慶大手筆，家樂福同步推總金額100萬週週抽5倍返還金活動，活動期間不限支付方式單筆消費量販店1,000元/超市500元/線上購物1,000元，每週抽10位，每位最高25,000元。如中獎者使用振興5倍券支付，除了消費金5倍返還外，振興五倍券也全額奉還。若使用玉山家樂福聯名卡支付，還可週週抽10倍返還金1位（最高回饋50,000元）。

而高單價家電類商品，也是許多消費者摩拳擦掌打算結合全家之力趁著五倍券汰舊換新的熱門選擇，家樂福適逢32周年慶超有誠意，持紙本五倍券單筆消費滿500元、1,000元再送超驚喜家電抵用券，讓五倍券價值放大再放大。

家樂福 周年慶 量販店

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