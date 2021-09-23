直接發現金！王品「滿3000送1000、滿1500送500」
振興5倍券已經自9月22日開放數位綁定，並於10月8日正式領取使用。「王品集團」加碼推出2波優惠方案，第一階段消費滿1,000元，即可領王品振興金兌換券；第二階段消費滿額，搭配上王品振興金兌換券，即可享「現金」回饋，消費滿1,500換現金500元、消費滿3,000可換現金1,000元。而且，就算不使用振興5倍券消費，同樣也可以享優惠。
去年發行振興3倍券時，王品也推出現金活動，共計發出現金7,500萬元。此次再度推出現金回饋方案。9月27日至11月30日期間，凡在王品集團旗下21品牌、275家門市消費金額滿1,000元，即可領「王品振興金500元兌換券」2張、滿2,000元可領4張，依此類推無上限。12月1日至2022年1月28日，至王品門市消費滿1,500元，再搭配上「王品振興金500元兌換券」1張，就可當場領回現金500元（或現場折抵消費金額）、消費滿3,000元，並加上2張「王品振興金500元兌換券」，就可以領回現金1,000元，依此類推無上限。
王品表示，第一階段發放的「王品振興金500元兌換券」，概念為第二階段的活動門票，不可直接用於折抵消費。民眾消費後5日內，兌換券就會派送至王品瘋美食app內。同時今年開放可以轉贈其他App會員，不怕遺失、過期、用不完。估計共將發出現金8,200萬元。另外9月27～30日、10月4～7日期間，還可享會員點數回饋加倍、指定信用卡點數回饋等不同優惠。
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