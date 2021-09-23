入手新機前必看！iPhone 13防護周邊風格配件先買齊

iPhone 13系列即將正式開賣，迎接絕美新機，周邊配件也要一起入手搭配全套才能用得更安心又方便。

迎接環保永續的全球趨勢，CASETiFY宣布推出以65%環保物料打造的全新iPhone 13系列電子配件，帶來升級版防護力且輕薄耐用的手機殼。全新「防摔再造手機殼」，研發設計中注入「再造」的概念，將「RECASETiFY回收計劃」所回收而來的舊手機殼經過專業處理，重新再利用於新產品的原料製成中，並於製造過程中特意省略拋光步驟，以減少20%碳排放量，同時亦使用環保油墨印製產品包裝，為消費者提供更環保的消費體驗。

以防護系列以及實惠價格廣受消費者喜愛的RhinoShield犀牛盾也同步推出適用於iPhone 13系列的SolidSuit防摔背蓋手機殼、Mod NX防摔邊框背蓋兩用殼和3D壯撞貼、鏡頭保護貼，加高的鏡頭框設計細節，讓你不必擔心手機放置時磨損鏡頭的疑慮，同時亦優化按鍵回饋，達到更貼近新機種的使用需求。消費者可自行搭配邊框色彩、飾條及按鍵顏色可做選擇，亦有數百款聯名與獨家的設計圖款可供選擇。

Moshi則是率先推出支援MagSafe功能的Arx MagSafe磁吸輕量保護殼，而推出已逾10年的經典款式「iGlaze晶緻曜澤保護殼」則因應iPhone 13新機色彩推出最適合搭配的夢幻星空銀色，漸層的背板設計隨不同光線與視角而變化保護殼色澤。9/18日起開放全系列 iPhone 新機配件預購，讓果粉在喜迎新 iPhone 時即可第一時間為愛機提供完善防護。即日起至9月30日於Moshi全台13間實體直營門市開放新機配件預購，除了有超值套餐組合，新機保護殼貼組早鳥價現折200元，單購保護殼或螢幕保護貼，贈送獨家預購禮。

TGVI’S泰維斯也因應iPhone 13上市推出最新極勁系列保護殼，FLAXANE專利防摔材質融入潮流玩色元素，多彩邊框可變換細節配色，每款皆隨殼附上4種邊框色塊，擁有高達16種色彩搭配。邊框內部內嵌菱形格紋設計，優化減震與減壓結構，四角加強橫紋防護，更於鏡頭與邊角加固防護，即便手機從3公尺高掉落也不怕。