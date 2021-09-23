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星巴克高雄開新店 藍昌門市像「光盒子」呈現光影趣味

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
星巴克楠梓藍昌門市二樓戶外區，可眺望對側公園綠意。圖／星巴克提供
星巴克楠梓藍昌門市二樓戶外區，可眺望對側公園綠意。圖／星巴克提供

高雄的咖啡控又有新去處，星巴克在高雄楠梓區新開藍昌門市，以「光盒子」概念設計，營造南部暖陽、綠意及文教學區的人文氣息，因應南部炎熱氣候，也將氮氣注入慢速萃取的冷萃咖啡中，綿密泡沫帶來滑順清涼口感，民眾可嘗鮮。

星巴克標榜以咖啡與空間為顧客帶來心靈綠地，新開的「楠梓藍昌」門市，座落在藍昌路及大學南路口，鄰近高雄大學。室內以咖啡田園風景的曲型線條為元素，二樓同樣以咖啡莊園及田園風景內容為主，搭配中性色調與對面的綠樹公園相呼應。

門市牆面運用大面觀景玻璃及陽台，襯以單斜屋頂，將陽光引進各個角落，光影隨時間的不同產生豐富的變化，白天、夕陽及夜晚風情不一，來這兒喝咖啡可放鬆身心享受時間的推移。

這家新門市也是楠梓區四間門市中，首間導入現烤專案及NITRO 氮氣冷萃專案的門市，提供法國直送的「現烤糕點」、紐西蘭優質穀物與乳製品製成的「現烤餅乾」及冷萃咖啡。

慶祝開幕，星巴克首賣「草地綠女神提袋」及「楠梓藍昌隨行卡」，即起至10月31日單筆消費滿一定金額可送限定循環玻璃杯及萬用折疊椅。9月30日前憑楠梓藍昌隨行卡點購兩杯口味飲料，第 2 杯享半價優惠。

二樓同樣以咖啡莊園及田園風景內容為主，搭配中性色調，與對面的綠樹公園相呼應。圖／星巴克提供
二樓同樣以咖啡莊園及田園風景內容為主，搭配中性色調，與對面的綠樹公園相呼應。圖／星巴克提供
星巴克楠梓藍昌門市設計概念以「光盒子」為出發，收納南部的溫暖陽光、周邊綠意及學區的人文氣息。 圖／星巴克提供
星巴克楠梓藍昌門市設計概念以「光盒子」為出發，收納南部的溫暖陽光、周邊綠意及學區的人文氣息。 圖／星巴克提供

咖啡 星巴克 紐西蘭

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