獎完了沒？好設計又不孤單 這品牌兩設計大賞都肯定

好設計總是不孤單，總能引起普世共鳴。常在國際設計大獎頻獲肯定的瑞士腕表品牌雷達（RADO）近來又有好消息。與日本雙人團隊YOY合作的True Square真我方形系列高科技陶瓷Undigital特別版，繼獲得日本Good Design與德國IF兩項設計大獎後，再獲新加坡Good Design設計大獎肯定。

這款Undigital腕表是由日本雙人設計團隊YOY與雷達（RADO）一同合作，YOY工作室是由空間設計師小野直紀和產品設計師山本侑樹共同主持，其設計領域也橫跨空間、照明、設計傢俱。在設計過程中，YOY巧妙將將數位化的概念轉變為類比，將數位時間顯示的條形指針與真我方形系列高科技陶瓷腕表結合，難怪在獲得日本Good Design與德國IF兩項設計大獎後，再獲新加坡Good Design設計大獎肯定，玩味的表現，讓設計有感，並以瑞士高品質展現出純粹的簡約力量，訂價約71,100元。