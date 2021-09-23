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獎完了沒？好設計又不孤單 這品牌兩設計大賞都肯定

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
純白色與全白色的視覺，讓True Thinline真我超薄系列高科技陶瓷Stillness特別版腕表，成為手上的時髦配件，61,900元。圖 / RADO提供
純白色與全白色的視覺，讓True Thinline真我超薄系列高科技陶瓷Stillness特別版腕表，成為手上的時髦配件，61,900元。圖 / RADO提供

好設計總是不孤單，總能引起普世共鳴。常在國際設計大獎頻獲肯定的瑞士腕表品牌雷達（RADO）近來又有好消息。與日本雙人團隊YOY合作的True Square真我方形系列高科技陶瓷Undigital特別版，繼獲得日本Good Design與德國IF兩項設計大獎後，再獲新加坡Good Design設計大獎肯定。

這款Undigital腕表是由日本雙人設計團隊YOY與雷達（RADO）一同合作，YOY工作室是由空間設計師小野直紀和產品設計師山本侑樹共同主持，其設計領域也橫跨空間、照明、設計傢俱。在設計過程中，YOY巧妙將將數位化的概念轉變為類比，將數位時間顯示的條形指針與真我方形系列高科技陶瓷腕表結合，難怪在獲得日本Good Design與德國IF兩項設計大獎後，再獲新加坡Good Design設計大獎肯定，玩味的表現，讓設計有感，並以瑞士高品質展現出純粹的簡約力量，訂價約71,100元。

事實上RADO原本就是設計大獎常勝軍，2021年還有一只True Thinline真我超薄系列高科技陶瓷Stillness特別版，則獲得日本Green Good Design設計大獎。這只腕表是RADO與趨勢專家Li Edelkoort共同推出，以重複使用為基礎的新包裝表盒收納，表盒並使用再生塑膠製造，並可於旅行中使用，同時為了節省紙張浪費、說明書也改由QR code取代，因而獲得Green Good Design肯定。表款最為巧妙之處，在於面盤、表殼、指針、表帶，呈現清一色的白，讓時間存在也不在，也像是一件手腕上的時尚配件。精準、無需調整的石英機芯成為動力來源，訂價則約61,900元。

YOY是由Naoki Ono和Yuki Yamamoto於2011年東京創立的設計工作室，自2015年以來任教於武藏野美術大學，並屢獲國際獎項。圖 / RADO提供
YOY是由Naoki Ono和Yuki Yamamoto於2011年東京創立的設計工作室，自2015年以來任教於武藏野美術大學，並屢獲國際獎項。圖 / RADO提供
以重複使用為基礎的新包裝表盒收納，表盒並使用再生塑膠製造，說明書也改由QR code取代，讓RADO True Thinline真我超薄系列高科技陶瓷Stillness特別版因而獲得Green Good Design肯定。圖 / RADO提供
以重複使用為基礎的新包裝表盒收納，表盒並使用再生塑膠製造，說明書也改由QR code取代，讓RADO True Thinline真我超薄系列高科技陶瓷Stillness特別版因而獲得Green Good Design肯定。圖 / RADO提供
RADO True Square真我方形系列高科技陶瓷Undigital特別版，71,100元。圖 / RADO提供
RADO True Square真我方形系列高科技陶瓷Undigital特別版，71,100元。圖 / RADO提供

日本 腕表

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