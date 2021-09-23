2021周年慶／鐵粉必收！SK-II加大青春露、體驗3千有找
幾乎所有人都聽說的SK-II青春露，不管是鐵粉，或是還沒用過的人，都可以趁周年慶搶先入手，SK-II在周慶推出加大版青春露330ml，搭配最強滿額贈超划算，而新客可用2,900元買入青春露75ml，搭配小贈品，體驗青春露帶來的晶瑩剔透肌膚魔力。
每年只有周年慶才能買到的SK-II青春露加大版，330ml建議售價7,980元，有機會拿走7,500元門檻滿額贈，包括青春露30ml、亮采化粧水30ml、全效活膚潔面乳20g、青春敷面膜1片；其他加大版包括肌活能量活膚霜100g、肌活能量精萃75ml、亮采化粧水230ml、青春敷面膜10片裝、超肌因鑽光淨白精華75ml等。
針對小資族或第一次想要體驗青春露，可買2,900元特惠組，買青春露75ml，可選擇三種特惠組，如亮采化粧水、超肌因鑽光淨白精華、肌活能量輕盈活膚霜等。
這回SK-II也推出1+1特惠組，包括最熱賣的全效活膚潔面乳120g共2瓶，送亮采化粧水30ml、肌活能量活膚霜2.5g、全效活膚潔面乳20g*2。
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