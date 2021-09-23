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iPad Pro鍵盤新選擇！羅技Combo Touch鍵盤保護殼早鳥價6.9折

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
羅技Combo Touch鍵盤保護殼，提供Apple Pencil專屬磁吸式收納空間並擁有超大尺寸觸控板。圖／羅技提供
羅技Combo Touch鍵盤保護殼，提供Apple Pencil專屬磁吸式收納空間並擁有超大尺寸觸控板。圖／羅技提供

想要讓iPad Pro更加具備行動工作力，搭配鍵盤變身有如筆電的使用模式，是許多商務人士外出工作的最佳解決方案。若是有預算考量，覺得接近萬元的原廠巧控鍵盤買不下手，果粉們現在還有新的選擇。

Logitech羅技此次特別針對台灣市場推出專屬11吋iPad Pro的Combo Touch注音鍵盤保護殼，磁吸式可1秒輕鬆拆卸組合、擴大可調節傾角、支援多種使用模式，更升級為前所未有的超大尺寸觸控板，並搭載Apple Smart Connector技術，連線、供電更便利，同時提升iPad全方位邊角保護，提供更安心的使用者體驗。

Combo Touch注音鍵盤保護殼重量僅574克，邊角防護更全面外，更升級磁吸式一秒拆裝設計，鍵盤與保護殼可輕鬆組合或分開使用，隨時轉換文書、繪圖、觀看、閱讀等使用模式，保護殼內建收納式可調式支架，使用者可調節10～60度傾角，輕鬆找到最佳使用角度，鍵盤的部分更提供超大尺寸觸控板、齊全的iPadOS快捷鍵，還有自動調整16級背光按鍵等更新，讓使用環境更不受限制。

更棒的是，有別於其他大多數副廠鍵盤、保護殼，Combo Touch搭載Apple Smart Connector授權技術，裝上iPad即可迅速連線，還可由iPad直接供電使用，更無須拆除保護套即可為Apple Pencil充電。

羅技Combo Touch iPad Pro 11吋鍵盤保護殼將於9月28日起於嘖嘖平台獨家限量販售，建議售價6,690元，9月27日前於嘖嘖平台填寫問卷，即可享超低6.9折限時早鳥優惠。

羅技Combo Touch保護殼內建收納式可調支架，擴大可調節傾斜角度，更輕鬆找到使用角度。圖／羅技提供
羅技Combo Touch保護殼內建收納式可調支架，擴大可調節傾斜角度，更輕鬆找到使用角度。圖／羅技提供
羅技全新升級Combo Touch鍵盤保護殼，專為11吋iPad Pro設計，一秒拆卸組合超便利。圖／羅技提供
羅技全新升級Combo Touch鍵盤保護殼，專為11吋iPad Pro設計，一秒拆卸組合超便利。圖／羅技提供
全新升級背光鍵盤，可自動調節16級亮度，工作環境不受限。圖／羅技提供
全新升級背光鍵盤，可自動調節16級亮度，工作環境不受限。圖／羅技提供

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