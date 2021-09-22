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陳坤Boucheron加持變身貴公子 出席北京國際電影節
第11屆北京國際電影節甫於日前9月20日展開，並有200多位中國藝人齊聚現場。除了老字號、正當紅的男女明星同聚一堂，藝人身上的造型、珠寶，同樣也成為場邊的花絮亮點，並有周冬雨、陳坤不約而同穿戴上寶詩龍（Boucheron）的珠寶造型。
一身黑色的陳坤，以高領毛衣搭配絲瓜領、天鵝絨的雙排扣西裝出席。天鵝絨泛著光澤的質感與絲瓜領的圓弧線條，營造出華麗、貴族的氣氛，陳坤全身最大亮點更在領片上巧妙以Plume de Paon孔雀羽毛系列項鍊改造成胸針，除了以羽毛巧妙呼應天鵝絨，行走時搖擺的Plume de Paon珠寶，更展現出羽毛的搖曳與生機。
黃色洋裝展現好氣色的周冬雨，洋裝的最大玄機卻藏在背面：一個超大的蝴蝶結，像是把周冬雨變身成國際電影節上的一個禮物；除了耳畔一幅碩大的白金鑲鑽Serpent Bohème系列耳環，一枚高級珠寶系列的Indian Palace戒指，更以具有遊彩現象的8.33克拉蛋白石為主石。
Indian Palace戒指原本出自Boucheron在2015年的Bleu de Jodhpur系列，向矗立沙漠中的Nagaur白色堡壘城鎮致意，因而讓這枚戒指帶有對稱式的結構，以及宛如城堡般的裝飾、捲曲線條。值得一提的是：蛋白石的遊彩現象也明顯帶有黃色光澤，正和周冬雨的黃色洋裝在色彩上相互應。戒指並總計鑲嵌82顆鑽石約1.53克拉，價格店洽。
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