陳坤Boucheron加持變身貴公子 出席北京國際電影節

第11屆北京國際電影節甫於日前9月20日展開，並有200多位中國藝人齊聚現場。除了老字號、正當紅的男女明星同聚一堂，藝人身上的造型、珠寶，同樣也成為場邊的花絮亮點，並有周冬雨、陳坤不約而同穿戴上寶詩龍（Boucheron）的珠寶造型。

一身黑色的陳坤，以高領毛衣搭配絲瓜領、天鵝絨的雙排扣西裝出席。天鵝絨泛著光澤的質感與絲瓜領的圓弧線條，營造出華麗、貴族的氣氛，陳坤全身最大亮點更在領片上巧妙以Plume de Paon孔雀羽毛系列項鍊改造成胸針，除了以羽毛巧妙呼應天鵝絨，行走時搖擺的Plume de Paon珠寶，更展現出羽毛的搖曳與生機。

黃色洋裝展現好氣色的周冬雨，洋裝的最大玄機卻藏在背面：一個超大的蝴蝶結，像是把周冬雨變身成國際電影節上的一個禮物；除了耳畔一幅碩大的白金鑲鑽Serpent Bohème系列耳環，一枚高級珠寶系列的Indian Palace戒指，更以具有遊彩現象的8.33克拉蛋白石為主石。