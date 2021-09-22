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勞力士初代Deep Sea Special出土！登佳士得富藝斯拍賣

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
1953年勞力士的Deep Sea Special N°1實驗性原型表將於11月8日登上佳士得日內瓦鐘表拍賣。圖／佳士得提供
1953年勞力士的Deep Sea Special N°1實驗性原型表將於11月8日登上佳士得日內瓦鐘表拍賣。圖／佳士得提供

今年11月日內瓦的鐘表拍賣最引爆話題的表款無疑將會是勞力士的初代Deep Sea Special。佳士得（Christie’s）日前宣布11月8日鐘表拍賣領拍焦點，為1953年勞力士的Deep Sea Special N°1實驗性原型表，該表曾於當年9月30日被繫於皮卡德（Auguste Piccard）的第里雅斯特號潛水器（Bathyscaphe Trieste Submersible）外進行首輪深潛測試至3,150米深海。這枚創紀錄的腕表包括原始表殼、機芯、鍊帶都能完好運作。而同月登場的富藝斯（Phillips）鐘表拍賣上，也將有一枚同款1965年製作的勞力士Deep Sea Special黃金及鋼深海潛水紀念腕表上拍，蔚為話題。

勞力士在1920年代發明了全球首款防水的蠔式表殼，並於1927年由英國泳將梅塞迪絲吉莉絲（Mercedes Gleitze）配戴勞力士蠔式腕表成功泳渡英吉利海峽，以極限實測的方式一舉成名。1953年5月23日，勞力士與Sir Edmund Hillary完成征服聖母峰的壯舉，因此開始將焦點轉向地表的最深處。當時瑞士的科學家/探險者Auguste Piccard，將他熱氣球在平流層中分行的壓力原理應用到潛水器第里雅斯特號上，勞力士的創辦人Hans Wilsdorf便決定與他攜手合作，在當年8月16日首次潛入亞德里亞海（1,080米）並隨後刷新自己的挑戰紀錄，開創了全新的歷史。

鐘表學家認為，自1953起至1960年間，勞力士共製作了7枚Deep Sea Special原型表款，而至今只有3枚已知：今次上拍的Deep Sea Special N°1，備有以Plexiglas打造的「low glass」表鏡，曾於1953年伴隨第里雅斯特號深潛至3,150米；一枚是如今美國華盛頓史密森博物館（ Smithsonian Institute）典藏的Deep Sea Special N°3，曾於1960年與雅克皮卡德（Jacques Piccard）、唐威路士（Don Walsh）所駕駛著的里雅斯特號，潛入逾一萬米的馬里亞納海溝（Mariana Trench）挑戰者深淵，配有同樣由Plexiglas打造更高更厚的「high glass」表鏡；以及同樣備有「high glass」表鏡的Deep Sea Special N°5，曾於2000年透過佳士得拍賣。

為紀念1960年的潛航成功，勞力士在1960年間製作了一系列約30多枚的紀念表，包含此次富藝斯拍賣的編號35的Deep Sea Special腕表，以慶祝這一深潛的歷史成就，並只提供給最傑出的科學、科技和鐘表博物館、長期合作的零售商夥伴，和為該模型的開發做出貢獻的合作夥伴和高階主管。有史以來僅有五5枚Deep Sea Special紀念腕表曾公開於市場上銷售，而大部分為人所知的Deep Sea Special腕表均已被博物館納入館藏，如拜耳博物館、倫敦的科學博物館以及位於瑞士的皮卡德博物館。上次Deep Sea Special亮相拍場是2009年時，編號31的Deep Sea Special於佳士得上拍。

1953年勞力士的Deep Sea Special N°1實驗性原型表將於11月8日登上佳士得日內瓦鐘表拍賣。圖／佳士得提供
1953年勞力士的Deep Sea Special N°1實驗性原型表將於11月8日登上佳士得日內瓦鐘表拍賣。圖／佳士得提供
富藝斯將於日內瓦秋拍呈獻一枚1965年製且首現拍場之勞力士Deep Sea Special。圖／富藝斯提供
富藝斯將於日內瓦秋拍呈獻一枚1965年製且首現拍場之勞力士Deep Sea Special。圖／富藝斯提供
富藝斯將於日內瓦秋拍呈獻一枚1965年製且首現拍場之勞力士Deep Sea Special。圖／富藝斯提供
富藝斯將於日內瓦秋拍呈獻一枚1965年製且首現拍場之勞力士Deep Sea Special。圖／富藝斯提供
富藝斯將於日內瓦秋拍呈獻一枚1965年製且首現拍場之勞力士Deep Sea Special。圖／富藝斯提供
富藝斯將於日內瓦秋拍呈獻一枚1965年製且首現拍場之勞力士Deep Sea Special。圖／富藝斯提供
1953年勞力士的Deep Sea Special N°1實驗性原型表將於11月8日登上佳士得日內瓦鐘表拍賣。圖／佳士得提供
1953年勞力士的Deep Sea Special N°1實驗性原型表將於11月8日登上佳士得日內瓦鐘表拍賣。圖／佳士得提供
1953年勞力士的Deep Sea Special N°1實驗性原型表將於11月8日登上佳士得日內瓦鐘表拍賣。圖／佳士得提供
1953年勞力士的Deep Sea Special N°1實驗性原型表將於11月8日登上佳士得日內瓦鐘表拍賣。圖／佳士得提供
1953年勞力士的Deep Sea Special N°1實驗性原型表將於11月8日登上佳士得日內瓦鐘表拍賣。圖／佳士得提供
1953年勞力士的Deep Sea Special N°1實驗性原型表將於11月8日登上佳士得日內瓦鐘表拍賣。圖／佳士得提供
1953年勞力士的Deep Sea Special N°1實驗性原型表將於11月8日登上佳士得日內瓦鐘表拍賣。圖／佳士得提供
1953年勞力士的Deep Sea Special N°1實驗性原型表將於11月8日登上佳士得日內瓦鐘表拍賣。圖／佳士得提供
富藝斯將於日內瓦秋拍呈獻一枚1965年製且首現拍場之勞力士Deep Sea Special。圖／富藝斯提供
富藝斯將於日內瓦秋拍呈獻一枚1965年製且首現拍場之勞力士Deep Sea Special。圖／富藝斯提供

勞力士 腕表 博物館

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