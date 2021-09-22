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小空間也有大「視」界！ HP國民微型投影機募資上線

聯合報 / 記者黃仕揚／台北即時報導
惠普(HP)日前推出「CC200C 國民微型投影機」，讓小空間也可以打造美好的影音體驗。圖/聯合數位文創提供
惠普(HP)日前推出「CC200C 國民微型投影機」，讓小空間也可以打造美好的影音體驗。圖/聯合數位文創提供

現代人居住空間愈來愈小，大尺寸電視不只占空間、移動不易，價格更是難以下手。有別於過往商務型投影機，惠普(HP)日前推出「CC200C 國民微型投影機」，只需大約一張床的距離，就可以投出80吋超大螢幕，讓小空間也可以打造美好的影音體驗。

惠普推出的「CC200C 國民微型投影機」搭載原生1080p FHD 畫質，光源均勻四周無暗角，更有專利全封閉式光機，鏡頭不易有髒汙。支援有線、無線多種連接方式，告別手機、筆電小螢幕，投影機漫反射成像原理更是大幅降低藍光傷害。

此外，因應居家小空間，僅需1.3公尺就可投出50吋畫面，2.1公尺距離更可以投出80吋超大螢幕，全機僅1.4公斤，體積小巧、不占空間，可視個人需求擺放，避免長時間姿勢不良窩在電腦桌前。

此次小宅專屬的「CC200C 國民微型投影機」也推上募資平台，希望能以平實的價格享受高畫質數位影音體驗，無論日常觀影、朋友聚會打電動、露營的星空電影院，各種氛圍都能輕易營造。更多資訊請上嘖嘖查詢 : https://bit.ly/3nAfBbS

露營 電影 專利

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