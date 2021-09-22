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人頭馬君度集團併購天夢香檳 新酒款十月登陸台灣

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
天夢香檳口感輕盈，富含結構感，在緊實與清爽之間達到平衡，和諧交融。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢香檳口感輕盈，富含結構感，在緊實與清爽之間達到平衡，和諧交融。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

法國人頭馬君度（Rémy Cointreau）集團正式併購百年精品香檳品牌天夢（Telmont），台灣預計將於十月正式發行4款天夢香檳。

自1912年Henri Lhôpital 在埃佩爾奈附近的達默里，創立天夢香檳酒莊以來，天夢一直守護著葡萄栽培的願景；天夢香檳「以大地之母的名義（In Nomine Terrae）」行動，呼籲大家珍惜自然的饋贈，保持初心，愛護自然，部分葡萄園於2017 年首次獲得有機認證，並以成為一家100%有機示範酒莊為目標。

人頭馬君度集團於2020年10月成為天夢香檳酒莊的控股股東，並盡全力支持這個雄心勃勃的計畫，酒莊總裁與股東Ludovic du Plessis（原路易十三品牌CEO），也將與酒莊創始人Henri的曾孫 Bertrand Lhôpital，共同推進此計畫。

現今天夢香檳酒莊酒窖總管與葡萄栽培負責人 Bertrand Lhôpital 是家族第四代傳承人。天夢香檳口感輕盈，富含結構感，在緊實與清爽之間達到平衡，和諧交融，透過葡萄酒的風味，讓風土的特色得到極致表達。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

天夢香檳酒莊總裁Ludovic du Plessis。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢香檳酒莊總裁Ludovic du Plessis。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢香檳「以大地之母的名義」行動，呼籲大家珍惜自然的饋贈，保持初心，愛護自然。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢香檳「以大地之母的名義」行動，呼籲大家珍惜自然的饋贈，保持初心，愛護自然。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢香檳酒莊創始人Henri的曾孫Bertrand Lhôpital。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
天夢香檳酒莊創始人Henri的曾孫Bertrand Lhôpital。圖／人頭馬君度集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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