不必等買一送一！「每日星巴克」訂閱方案 天天享7折

星巴克即起結合LINE帳號，全新推出「每日星巴克」六大訂閱方案服務，包含20天咖啡飲料及60天居家調理方案，有美式咖啡、冷萃咖啡、那堤/茶那堤系列、星冰樂四類飲品，一次購買6杯可於20天內兌換，最低可享7折起優惠。

此外，因遠程辦公興起，首度登場的居家調理訂閱方案，也提供60天內可兌換3包經典咖啡豆或5盒掛耳咖啡選擇。方案購買次數無上限，使用也更具彈性，像是周間外出可兌換手作飲品，周末回家則使用咖啡豆或掛耳；「每日星巴克」並首度提供自動續訂服務，提供更便捷省心的訂閱方式，期間也有各種獎勵活動。

此次全新的「每日星巴克」訂閱方案，美式咖啡類別可於20天內分次兌換6杯售價120元(含)以下包含美式、每日精選咖啡、咖啡密斯朵等品項；冷萃咖啡類別則可於20天內分次兌換6杯售價155元(含)以下冷萃咖啡系列。

最讓人驚喜的是那提及茶那堤系列也入列，可於20天內分次兌換6杯售價145元(含)以下那堤、風味那堤、茶那堤(含抹茶咖啡)系列；受歡迎的星冰樂系列也在內，可於20天內分次兌換6杯165元(含)以下星冰樂系列品項。而咖啡豆則能於60天內分次兌換3包390元(含)以下250g咖啡豆；掛耳咖啡方案可在60天內分次兌換5盒售價240元(含)以下掛耳咖啡。

「每日星巴克」訂閱方案，也可整筆線上轉贈親友。

星巴克表示，透過LINE官方帳號作為每個人口袋專屬分店，提供更細緻貼心的個人化服務，本次訂閱方案更可嘗鮮檔期最新上市飲料，如秋季檔期新推出的蜜香那堤，而方案中如有含乳飲品也可加價更換客製化品項如燕麥奶或杏仁奶等。

歡慶「每日星巴克」咖啡訂閱服務上線，至2022年2月28日前，「每日星巴克」方案續訂期滿兌換完畢，再加贈110元飲料券一張，可兌換任乙杯售價為110元(含)以下之飲料品項。詳情可見星巴克網站「每日星巴克」系列方案公告。