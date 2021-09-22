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JLO、安雅女神都在戴！黃色系寶石今年紅毯最新寵兒

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
Yara Shahidi穿DIOR配戴卡地亞頂級珠寶Sixiéme Sens系列黃鑽項鍊（拆做頭飾與短項鍊配戴）。圖／DIOR提供
Yara Shahidi穿DIOR配戴卡地亞頂級珠寶Sixiéme Sens系列黃鑽項鍊（拆做頭飾與短項鍊配戴）。圖／DIOR提供

今年九月無疑是史上最密集忙碌的紅毯季！接連登場的威尼斯影展、紐約大都會博物館慈善晚宴、以及艾美獎頒獎典禮，幾乎每週都有華服與高級珠寶的視覺饗宴。除了搭配度高的白鑽和近年來熱門的祖母綠寶石，今年也悄悄地吹起「黃色寶石」的風潮，從52歲還是辣翻天的資深女星珍妮佛羅培茲（JLo，Jennifer Lopez）到今年剛搶下Tiffany & Co.代言的精靈系女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），是今年紅毯最美麗的意外趨勢。

珍妮佛羅培茲在威尼斯紅毯最後一天與緋聞男友班艾佛列克（Ben Affleck）一起現身紅毯，成為影展最大話題。身為資深紅毯女王的她，這次選了性感但不過度、優雅莊重的銀白色系長洋裝，貼身的線條展現驚人的身材曲線，搭配貴氣十足的卡地亞頂級珠寶系列金綠柱石耳環與手環，大克拉的黃色金綠柱石與幾何矩形元素，為她的氣場畫龍點睛。

曾經來台出席金馬頒獎典禮的演技派影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）在威尼斯影展的紅毯時，也選擇了黃色系的珠寶：蕭邦Haute Joaillerie系列黃鑽鑽石項鍊與紅色平口禮服撞色登場，共40.72克拉梨形黃彩鑽在紅色禮服、紅唇、紅髮、紅毯的映照下更顯鮮明活潑。美國當紅的新生代女演員Yara Shahidi在隔週的美國大都會博物館慈善晚宴紅毯上，則結合兩位前輩的穿搭巧思，以卡地亞頂級珠寶Sixiéme Sens系列黃鑽項鍊搭配Dior的銀色系平口禮服，彰顯黃鑽的貴氣與獨特。

因「后翼棄兵」爆紅的精靈系女星安雅泰勒喬伊，身為Tiffany代言人，在艾美獎頒獎典禮上選擇了一套鮮黃色的露背禮服，除了讓30克拉的鑽石項鍊垂墜而下拉出美背，身為代言人的她也搶先戴上今年度最新的Blue Book高級珠寶作品：手鍊鑲嵌逾11克拉未經處理的黃色剛玉與26克拉鑽石，搭配一只17克拉未經經處理的黃色剛玉戒指與Tiffany Victoria鑽戒，同色調tone-on-tone的搭配完美達陣。

Tiffany代言人安亞泰勒喬伊配戴Tiffany黃色剛玉鑽石珠寶現身2021年艾美獎紅毯。圖／摘自IG @tiffanyandco
Tiffany代言人安亞泰勒喬伊配戴Tiffany黃色剛玉鑽石珠寶現身2021年艾美獎紅毯。圖／摘自IG @tiffanyandco
蕭邦Haute Joaillerie系列項鍊，鑲嵌共40.72克拉梨形黃彩鑽、51.50克拉梨形切割鑽石、5.07克拉馬眼形切割鑽石和2.22克拉黃鑽。圖／蕭邦提供
蕭邦Haute Joaillerie系列項鍊，鑲嵌共40.72克拉梨形黃彩鑽、51.50克拉梨形切割鑽石、5.07克拉馬眼形切割鑽石和2.22克拉黃鑽。圖／蕭邦提供
潔西卡雀絲坦配戴蕭邦Haute Joaillerie系列黃鑽項鍊出席第78屆威尼斯影展紅毯。圖／蕭邦提供
潔西卡雀絲坦配戴蕭邦Haute Joaillerie系列黃鑽項鍊出席第78屆威尼斯影展紅毯。圖／蕭邦提供
Tiffany代言人安亞泰勒喬伊配戴Tiffany鑽石珠寶與黃色剛玉鑽石手鍊、17克拉黃色剛玉戒指。圖／摘自IG @tiffanyandco
Tiffany代言人安亞泰勒喬伊配戴Tiffany鑽石珠寶與黃色剛玉鑽石手鍊、17克拉黃色剛玉戒指。圖／摘自IG @tiffanyandco
Tiffany代言人安亞泰勒喬伊配戴Tiffany黃色剛玉鑽石珠寶現身2021年艾美獎紅毯。圖／摘自IG @anyataylorjoy
Tiffany代言人安亞泰勒喬伊配戴Tiffany黃色剛玉鑽石珠寶現身2021年艾美獎紅毯。圖／摘自IG @anyataylorjoy
潔西卡雀絲坦配戴蕭邦Haute Joaillerie系列黃鑽項鍊出席第78屆威尼斯影展紅毯。圖／蕭邦提供
潔西卡雀絲坦配戴蕭邦Haute Joaillerie系列黃鑽項鍊出席第78屆威尼斯影展紅毯。圖／蕭邦提供
黃色系寶石異軍突起成為今年紅毯新寵兒。圖／摘自IG @tiffanyandco、卡地亞提供、蕭邦提供
黃色系寶石異軍突起成為今年紅毯新寵兒。圖／摘自IG @tiffanyandco、卡地亞提供、蕭邦提供
卡地亞頂級珠寶系列金綠柱石手環，白K金與黃K金鑲嵌19.58克拉矩形金綠柱石、長方形鑽石和明亮式切割鑽石。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列金綠柱石手環，白K金與黃K金鑲嵌19.58克拉矩形金綠柱石、長方形鑽石和明亮式切割鑽石。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶Sixiéme Sens系列黃鑽項鍊，白K金與鉑金鑲嵌白色和黃色鑽石、縞瑪瑙。
卡地亞頂級珠寶Sixiéme Sens系列黃鑽項鍊，白K金與鉑金鑲嵌白色和黃色鑽石、縞瑪瑙。
卡地亞頂級珠寶系列金綠柱石耳環，白K金與黃K金鑲嵌兩顆總重13.82克拉的長方形金綠柱石、長方形鑽石和明亮式切割鑽石。圖／卡地亞提供
卡地亞頂級珠寶系列金綠柱石耳環，白K金與黃K金鑲嵌兩顆總重13.82克拉的長方形金綠柱石、長方形鑽石和明亮式切割鑽石。圖／卡地亞提供
Tiffany代言人安亞泰勒喬伊配戴Tiffany黃色剛玉鑽石珠寶現身2021年艾美獎紅毯。圖／摘自IG @tiffanyandco
Tiffany代言人安亞泰勒喬伊配戴Tiffany黃色剛玉鑽石珠寶現身2021年艾美獎紅毯。圖／摘自IG @tiffanyandco
珍妮佛羅培茲配戴卡地亞頂級珠寶系列金綠柱石鑽石珠寶出席威尼斯紅毯。圖／卡地亞提供
珍妮佛羅培茲配戴卡地亞頂級珠寶系列金綠柱石鑽石珠寶出席威尼斯紅毯。圖／卡地亞提供

威尼斯 珠寶 鑽石

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