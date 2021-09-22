JLO、安雅女神都在戴！黃色系寶石今年紅毯最新寵兒

今年九月無疑是史上最密集忙碌的紅毯季！接連登場的威尼斯影展、紐約大都會博物館慈善晚宴、以及艾美獎頒獎典禮，幾乎每週都有華服與高級珠寶的視覺饗宴。除了搭配度高的白鑽和近年來熱門的祖母綠寶石，今年也悄悄地吹起「黃色寶石」的風潮，從52歲還是辣翻天的資深女星珍妮佛羅培茲（JLo，Jennifer Lopez）到今年剛搶下Tiffany & Co.代言的精靈系女星安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy），是今年紅毯最美麗的意外趨勢。

珍妮佛羅培茲在威尼斯紅毯最後一天與緋聞男友班艾佛列克（Ben Affleck）一起現身紅毯，成為影展最大話題。身為資深紅毯女王的她，這次選了性感但不過度、優雅莊重的銀白色系長洋裝，貼身的線條展現驚人的身材曲線，搭配貴氣十足的卡地亞頂級珠寶系列金綠柱石耳環與手環，大克拉的黃色金綠柱石與幾何矩形元素，為她的氣場畫龍點睛。

曾經來台出席金馬頒獎典禮的演技派影后潔西卡雀絲坦（Jessica Chastain）在威尼斯影展的紅毯時，也選擇了黃色系的珠寶：蕭邦Haute Joaillerie系列黃鑽鑽石項鍊與紅色平口禮服撞色登場，共40.72克拉梨形黃彩鑽在紅色禮服、紅唇、紅髮、紅毯的映照下更顯鮮明活潑。美國當紅的新生代女演員Yara Shahidi在隔週的美國大都會博物館慈善晚宴紅毯上，則結合兩位前輩的穿搭巧思，以卡地亞頂級珠寶Sixiéme Sens系列黃鑽項鍊搭配Dior的銀色系平口禮服，彰顯黃鑽的貴氣與獨特。