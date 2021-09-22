73屆艾美獎 浪琴、芝柏、萬國表成男星造型低調亮點

第73屆艾美獎日前風光落幕，不少歐美影星都以傑出演技站上頒獎台、發光發熱。頒獎台外的紅毯則是另一亮點，眾家男星雖然多以得體大方的正式西裝出席，但例如雷吉尚佩奇（Rege-Jean Page）、布萊特葛斯坦（Brett Goldstein）、NBA球星史特林布朗（Sterlin Brown）、都在袖口中藏住高級名表，低調秀品味。

英國演員Rege-Jean Page近日剛成為浪琴表（Longines）品牌代言人。近期近期更登上十月號英國版GQ時尚雜誌封面、並獲選為2021年英國版的「年度風格男人（Men of the Year）。Rege-Jean Page選擇以全黑、絲瓜領的雙排扣西裝走紅毯，並悄悄露出手腕上的藍色面盤、精鋼鍊帶的自動腕表，氣質、斯文，同時藍色與精鋼的組合也正好在全身全黑視覺中，脫穎而出。

布萊特葛斯坦（Brett Goldstein）雖然在台灣知名度不高，但今年則以《泰德拉索：錯棚教練趣事多》拿下最佳喜劇影集男配角獎，一身黑色造型的他，一如袖口裡的芝柏（Girard Perregaux）1966 Infinity腕表，交錯使用黑、銀、金色的突出視覺，加上修長的柳葉形指針，低調洗鍊。