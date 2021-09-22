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米其林餐盤推介CEO1950總裁藝文空間 演繹秋季新滋味

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
賓客可以在總裁的宴客廳，享用隨著節氣變化而更換的當季主廚套餐。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
賓客可以在總裁的宴客廳，享用隨著節氣變化而更換的當季主廚套餐。圖／CEO1950總裁藝文空間提供

許多米其林星級餐廳在摘星前，都會先入選米其林指南的餐盤推介，因此餐盤名單的代表性不可小覷。甫於2020年6月開幕的CEO1950總裁藝文空間，今年便獲得林餐盤推介，成為台北餐飲圈相當受矚目的黑馬之一。

CEO1950總裁藝文空間的最大特色之一，是興建於1950年代的餐廳建築，前身為臺灣中央銀行總裁官邸，於2006年列為歷史建築，歷經一年半修復，搖身一變成為現代風格的歐式餐廳。

這棟佇立在台北市晴光商圈的歷史建物，是帶有庭院的日式洋房，擁有前庭後院、完整保留70多年兩層和洋混合木造建築物，配合政府推動的「老房子文化運動」計畫，將這些承載著歷史符碼的陳舊建築修復、改造，打造成結合美食、美酒、時尚、知識、創意的人文場域，用餐環境典雅溫馨，二樓更設有藝文空間，搭配每季主題舉辦展覽或活動。

廚房是過去的防空避難室，而賓客則可以在總裁的宴客廳，享用隨著節氣變化而更換的當季主廚套餐。CEO1950總裁藝文空間即日起至11月15日，舉行植感美學展「穰」，以秋天的豐饒與自然的回歸為主題，推出嶄新的主廚套餐與展覽，帶來五感沉浸式的全新用餐體驗。由曾任職於法國巴黎法式餐廳的張億興（Jackie Chang）擔綱主廚，使用當代料理手法，詮釋臺灣海陸風土，山林與水境間的鮮美食材、每日大溪漁港新鮮直送海產，回歸食材真實風味，帶來優雅含蓄而又平衡美味的饗宴。

佇立在台北市晴光商圈的CEO1950總裁藝文空間，是帶有庭院的日式洋房。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
佇立在台北市晴光商圈的CEO1950總裁藝文空間，是帶有庭院的日式洋房。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
CEO1950總裁藝文空間興建於1950年代，前身是臺灣中央銀行總裁官邸。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
CEO1950總裁藝文空間興建於1950年代，前身是臺灣中央銀行總裁官邸。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
CEO1950總裁藝文空間陽光屋吧檯區。圖／CEO1950總裁藝文空間提供
CEO1950總裁藝文空間陽光屋吧檯區。圖／CEO1950總裁藝文空間提供

歷史建築

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