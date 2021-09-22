米其林餐盤推介CEO1950總裁藝文空間 演繹秋季新滋味

許多米其林星級餐廳在摘星前，都會先入選米其林指南的餐盤推介，因此餐盤名單的代表性不可小覷。甫於2020年6月開幕的CEO1950總裁藝文空間，今年便獲得林餐盤推介，成為台北餐飲圈相當受矚目的黑馬之一。

CEO1950總裁藝文空間的最大特色之一，是興建於1950年代的餐廳建築，前身為臺灣中央銀行總裁官邸，於2006年列為歷史建築，歷經一年半修復，搖身一變成為現代風格的歐式餐廳。

這棟佇立在台北市晴光商圈的歷史建物，是帶有庭院的日式洋房，擁有前庭後院、完整保留70多年兩層和洋混合木造建築物，配合政府推動的「老房子文化運動」計畫，將這些承載著歷史符碼的陳舊建築修復、改造，打造成結合美食、美酒、時尚、知識、創意的人文場域，用餐環境典雅溫馨，二樓更設有藝文空間，搭配每季主題舉辦展覽或活動。