過生日更趣味！7-11推「冰雪奇緣、角落小夥伴電子蠟燭燈」

過生日少不了吃蛋糕吹蠟燭的儀式感，但吹蠟燭可以有更趣味的選擇！7-ELEVEN即日起開放預購「擬真電子蠟燭燈」共有冰雪奇緣、小熊維尼、角落小夥伴、復仇者聯盟等4款，每款內含0～9數字造型及多款主題裝飾配件，可以DIY專屬的搭配組合，還具備智慧擬真燭火光效「動態吹滅」感應控制，採用食品級ABS材質製造，可重複使用，實用又環保，除了可用在生日蛋糕上之外，各種派對或日常當作桌上擺飾也超可愛，每款售價599元，預購完成後最快可10月9日起於原店取貨。

7-ELEVEN預購還將同步推出「三眼怪真無線藍牙耳機」、「熊抱真無線藍牙耳機」，分別為三眼怪胖胖Q版公仔 X 宇宙航員太空裝經典造型限定款、熊抱哥胖胖Q版公仔 X 草莓粉夢幻色系限定款，玩具總動員蛋型充電艙設計超萌，具備IPX4 生活防水、防汗，真無線輕量化設計小巧、方便攜帶，每款售價1,680元。 7-ELEVEN預購推出「三眼怪真無線藍牙耳機」，為三眼怪胖胖Q版公仔 X 宇宙航員太空裝經典造型限定款，售價1,680元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN預購還推出「三眼怪真無線藍牙耳機」、「熊抱真無線藍牙耳機」，每款售價1,680元。圖／7-ELEVEN提供 「擬真電子蠟燭燈－復仇者聯盟款」，7-ELEVEN即日起開放預購，售價599元。圖／7-ELEVEN提供 「擬真電子蠟燭燈－小熊維尼款」，7-ELEVEN即日起開放預購，售價599元。圖／7-ELEVEN提供 「擬真電子蠟燭燈－角落小夥伴款」，7-ELEVEN即日起開放預購，售價599元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN預購推出「三眼怪真無線藍牙耳機」、「熊抱真無線藍牙耳機」，每款售價1,680元。圖／7-ELEVEN提供 7-ELEVEN預購推出「熊抱真無線藍牙耳機」，為熊抱哥胖胖Q版公仔 X 草莓粉夢幻色系限定款，售價1,680元。圖／7-ELEVEN提供 「擬真電子蠟燭燈－冰雪奇緣款」，7-ELEVEN即日起開放預購，售價599元。圖／7-ELEVEN提供