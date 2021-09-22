快訊

中國軍事封鎖台灣？專家：向它學習才能反制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台灣設計師輕珠寶 HansHsu巧玩幾何、ARTISMI注入情感

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
ARTISMI Tenir珍惜系列俐落寶石短耳針，5,200元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI Tenir珍惜系列俐落寶石短耳針，5,200元。圖／ARTISMI提供

台灣設計師首飾輕珠寶的作品的創意巧思，在深度和廣度上，都展現了豐沛的設計實力。貼合當下台灣人的生活現況，輕珠寶品牌ARTISMI秋冬新作Tenir系列新品，以彎爪形狀為設計主軸，象徵把握當下與牽起情感的指尖，在這個特別需要愛的時刻，用珠寶設計傳達溫暖與情感。走輕搖滾風格的HansHsu則巧妙運用幾何原理，將設計的搭配度提升到新層次。

ARTISMI的Tenir系列，名字來自法文的珍惜之意。系列大多數單品皆為戒指，其中俐落流線雙指戒結合彎爪元素與ARTISMI招牌的雙指戒戒型，辨識度高；流線珍珠開口戒則是結合品牌愛用的Akoya珍珠作為點綴，為日常穿搭增添優雅氣質。而一直以來備受喜愛的耳針耳環，俐落寶石短耳針嘗試挑戰配戴珠寶在耳垂的特殊角度，極小的寶石更顯精緻。不對稱華麗寶石耳環更可依照個人喜好以兩用式配戴，讓穿搭更有變化。

深受許多網路KOL喜愛的HansHsu，新一季飾品以「點、線、面」為主題的延伸及交錯，結合珍珠的柔和感及圓球鑽面，交錯鍊條、多色鍍法、菱形排列，為組合個性風格，組成百變的飾品搭配方式。招牌的耳釦這次也能百變成為開口戒指，賦予同一款設計更豐富多樣的配戴可能。

ARTISMI Tenir珍惜系列不對稱華麗寶石耳環，可拆開做兩用式配戴，可選擇單戴或是組合配戴，4,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI Tenir珍惜系列不對稱華麗寶石耳環，可拆開做兩用式配戴，可選擇單戴或是組合配戴，4,800元。圖／ARTISMI提供
HansHsu MAISEY珍珠耳環，4680元。圖／HansHsu提供
HansHsu MAISEY珍珠耳環，4680元。圖／HansHsu提供
HansHsu RAE線條交叉耳釦，4980元。圖／HansHsu提供
HansHsu RAE線條交叉耳釦，4980元。圖／HansHsu提供
ARTISMI Tenir珍惜系列不對稱華麗寶石耳環，4,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI Tenir珍惜系列不對稱華麗寶石耳環，4,800元。圖／ARTISMI提供
HansHsu Hedy Necklace圓球墜飾項鍊，6980元。圖／HansHsu提供
HansHsu Hedy Necklace圓球墜飾項鍊，6980元。圖／HansHsu提供
HansHsu UNA密鑽球型耳環，4980元。圖／HansHsu提供
HansHsu UNA密鑽球型耳環，4980元。圖／HansHsu提供
台灣設計師輕珠寶推出秋季新品，HansHsu巧玩幾何、ARTISMI注入情感。圖／HansHsu、ARTISMI提供
台灣設計師輕珠寶推出秋季新品，HansHsu巧玩幾何、ARTISMI注入情感。圖／HansHsu、ARTISMI提供
ARTISMI Tenir珍惜系列俐落流線雙指戒，5,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI Tenir珍惜系列俐落流線雙指戒，5,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI Tenir珍惜系列流線珍珠開口戒，3,800元。圖／ARTISMI提供
ARTISMI Tenir珍惜系列流線珍珠開口戒，3,800元。圖／ARTISMI提供

珠寶

延伸閱讀

艾美獎紅毯／麗塔瓊斯氣場稱霸 安亞泰勒喬伊美背搶鏡

珍珠撞奶新風味！7-11「冰黑糖珍珠燕麥奶」將全面開賣

香奈兒全新山茶花珠寶 短頸鍊附小吊牌 耳環細節超可愛

就是要超級華麗的鑽石流蘇！超模與女星耳環制霸紅毯

相關新聞

懶人包／4大超商「振興五倍券」綁定、預訂加碼優惠快來看

響應政府振興五倍券政策，超商為數位綁定及預訂、領取紙本振興五倍券的重要據點之一，4大超商紛紛祭出加碼優惠，讓消費者享有更...

放大你的5倍券！廠商加碼放送優惠 這樣買現賺5,000元

行政院繼去年的3倍券之後，為了振興消費經濟，因此自10月起，再度放送5倍券。為了搶食振興券商機，廠商們紛紛祭出有感優惠或...

不必等買一送一！「每日星巴克」訂閱方案 天天享7折

星巴克即起結合LINE帳號，全新推出「每日星巴克」六大訂閱方案服務，包含20天咖啡飲料及60天居家調理方案，有美式咖啡、...

JLO、安雅女神都在戴！黃色系寶石今年紅毯最新寵兒

今年九月無疑是史上最密集忙碌的紅毯季！接連登場的威尼斯影展、紐約大都會博物館慈善晚宴、以及艾美獎頒獎典禮，幾乎每週都有華...

73屆艾美獎 浪琴、芝柏、萬國表成男星造型低調亮點

第73屆艾美獎日前風光落幕，不少歐美影星都以傑出演技站上頒獎台、發光發熱。頒獎台外的紅毯則是另一亮點，眾家男星雖然多以得...

米其林餐盤推介CEO1950總裁藝文空間 演繹秋季新滋味

許多米其林星級餐廳在摘星前，都會先入選米其林指南的餐盤推介，因此餐盤名單的代表性不可小覷。甫於2020年6月開幕的CEO...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。