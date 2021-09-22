聽新聞
test
0:00 / 0:00
台灣設計師輕珠寶 HansHsu巧玩幾何、ARTISMI注入情感
台灣設計師首飾輕珠寶的作品的創意巧思，在深度和廣度上，都展現了豐沛的設計實力。貼合當下台灣人的生活現況，輕珠寶品牌ARTISMI秋冬新作Tenir系列新品，以彎爪形狀為設計主軸，象徵把握當下與牽起情感的指尖，在這個特別需要愛的時刻，用珠寶設計傳達溫暖與情感。走輕搖滾風格的HansHsu則巧妙運用幾何原理，將設計的搭配度提升到新層次。
ARTISMI的Tenir系列，名字來自法文的珍惜之意。系列大多數單品皆為戒指，其中俐落流線雙指戒結合彎爪元素與ARTISMI招牌的雙指戒戒型，辨識度高；流線珍珠開口戒則是結合品牌愛用的Akoya珍珠作為點綴，為日常穿搭增添優雅氣質。而一直以來備受喜愛的耳針耳環，俐落寶石短耳針嘗試挑戰配戴珠寶在耳垂的特殊角度，極小的寶石更顯精緻。不對稱華麗寶石耳環更可依照個人喜好以兩用式配戴，讓穿搭更有變化。
深受許多網路KOL喜愛的HansHsu，新一季飾品以「點、線、面」為主題的延伸及交錯，結合珍珠的柔和感及圓球鑽面，交錯鍊條、多色鍍法、菱形排列，為組合個性風格，組成百變的飾品搭配方式。招牌的耳釦這次也能百變成為開口戒指，賦予同一款設計更豐富多樣的配戴可能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言