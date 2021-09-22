台灣設計師輕珠寶 HansHsu巧玩幾何、ARTISMI注入情感

台灣設計師首飾輕珠寶的作品的創意巧思，在深度和廣度上，都展現了豐沛的設計實力。貼合當下台灣人的生活現況，輕珠寶品牌ARTISMI秋冬新作Tenir系列新品，以彎爪形狀為設計主軸，象徵把握當下與牽起情感的指尖，在這個特別需要愛的時刻，用珠寶設計傳達溫暖與情感。走輕搖滾風格的HansHsu則巧妙運用幾何原理，將設計的搭配度提升到新層次。

ARTISMI的Tenir系列，名字來自法文的珍惜之意。系列大多數單品皆為戒指，其中俐落流線雙指戒結合彎爪元素與ARTISMI招牌的雙指戒戒型，辨識度高；流線珍珠開口戒則是結合品牌愛用的Akoya珍珠作為點綴，為日常穿搭增添優雅氣質。而一直以來備受喜愛的耳針耳環，俐落寶石短耳針嘗試挑戰配戴珠寶在耳垂的特殊角度，極小的寶石更顯精緻。不對稱華麗寶石耳環更可依照個人喜好以兩用式配戴，讓穿搭更有變化。