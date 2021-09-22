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BULOVA讓傳奇故事再延續 復刻50年代最強悍潛水表

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
BULOVA的Archive系列復刻版MIL-SHIPS-W-2181潛水腕表，有著吸引人的背景故事。圖／CITIZEN提供
BULOVA的Archive系列復刻版MIL-SHIPS-W-2181潛水腕表，有著吸引人的背景故事。圖／CITIZEN提供

有故事的表款總是吸引人，讓配戴者得以神往當時的情景，就像是BULOVA的Archive系列復刻版MIL-SHIPS-W-2181潛水腕表。因為，即使在半個世紀前的50年代就被研發出來，但從未正式量產，因此在64年後能推出復刻版，就顯得別具意義。

眾所皆知，在二次大戰後，即使世界回到和平，但強國們無不整裝軍備，反而投入更大資源在研發武器。而當時就有許多腕表，為了符合軍事用途而誕生，特別是初代的潛水表幾乎都能追溯到50年代。BULOVA也不例外，受到美國海軍的託付，要設計出能適應於水中處理各類爆炸品所使用的表款。於是催生出MIL-SHIPS-W-2181潛水表，具備了防水深度達到指定水深、可長達數月不會滲入水氣、漆黑中的可視性，以及表殼備有可旋轉的計時表圈。當時，BULOVA將也將原型表款，提交美國海軍實驗隊進行測試，還獲得了「從未見過如此高性能的腕表」的評價，說明其優異性是劃時代的存在。

BULOVA在50年代受到美國海軍的託付，要設計出能適應於水中處理各類爆炸品所使用的表款。圖／CITIZEN提供
BULOVA在50年代受到美國海軍的託付，要設計出能適應於水中處理各類爆炸品所使用的表款。圖／CITIZEN提供

但可惜的是，MIL-SHIPS-W-2181潛水表計畫，最終因為政治角力等原因，沒有實際量產給軍人使用，讓這款當時堪稱最強悍表款，直接走入歷史。所幸，BULOVA在今年回溯品牌傳奇，因此以此款原型表為靈感，復刻了多項經典設計，推出全新的限量款98A265表，以及98A266腕表。表盤皆忠於原版設計，搭配獨特濕度試紙條，可隨時檢測表內是否有水氣存在。還具備只有在下壓時方能旋轉的雙向旋轉表圈，以及帶有防眩光箱形藍寶石玻璃鏡面，表背飾有鐫刻潛水頭盔圖案，來彰顯其特別之處。

BULOVA的Archive系列98A266腕表，不鏽鋼表殼，約28,800元。圖／CITIZEN提供
BULOVA的Archive系列98A266腕表，不鏽鋼表殼，約28,800元。圖／CITIZEN提供

BULOVA的Archive系列98A265腕表，不鏽鋼表殼，全球限量1,000只，約64,800元。圖／CITIZEN提供
BULOVA的Archive系列98A265腕表，不鏽鋼表殼，全球限量1,000只，約64,800元。圖／CITIZEN提供

BULOVA的Archive系列復刻版MIL-SHIPS-W-2181潛水腕表，飾有鐫刻潛水頭盔圖案。圖／CITIZEN提供
BULOVA的Archive系列復刻版MIL-SHIPS-W-2181潛水腕表，飾有鐫刻潛水頭盔圖案。圖／CITIZEN提供

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