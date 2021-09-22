強勢回歸！「漢斯季默：好萊塢王者之音」2022檔期確定
台灣的各項藝文活動經過近半年衝擊，終於在疫情逐漸趨緩之際逐漸復甦；原定延期演出的「漢斯季默：好萊塢王者之音」電影音樂會，也即將在明年四月二十一至二十四日台北流行音樂中心強勢回歸！預計於九月二十三至十月十三日辦理換票作業，呼籲已購票粉絲們密切關注相關資訊。
由聯合數位文創主辦的「漢斯季默：好萊塢王者之音」由於檔期因素，明年場地將改至台北流行音樂中心舉辦，並增加週末檔期。由於場地變更，已購票之觀眾須辦理換票作業，憑新票券入場。
另外，為了感謝這段時間持續保留票券的觀眾們，主辦單位特別祭出優惠大禮。只要於十月十三日前完成換票作業，將可獲得一組udn售票網尊榮折扣碼，除了可使用優惠碼邀請朋友加購「漢斯季默：好萊塢王者之音」之外，還可以折抵兩檔熱門節目：「鐘樓怪人」、「teamLab 未來遊樂園&與花共生的動物們」。
由聯合數位文創主辦的「漢斯季默：好萊塢王者之音」即將於明年4月21日至24日在台北流行音樂中心強勢回歸，目前正在辦理換票作業，呼籲已購票粉絲們密切關注相關資訊。客服專線（02）7721-6958#2 (每日09:00-18:00)。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言