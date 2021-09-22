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瓶蓋象徵海浪的噴濺 LV頂級香水系列新品上市

聯合報 / 記者吳曉涵／台北即時報導
Frank Gehry也為他在2016年為「Celebrating Monogram」計畫想像的一個縮小版秘密寶箱「Twist Box」賦予游牧氣息，並與香水瓶呼應訂做齣縐折金屬元素，以帶有年輕、創意氣息的曲線外型重塑經典之美。圖／路易威登提供
Frank Gehry也為他在2016年為「Celebrating Monogram」計畫想像的一個縮小版秘密寶箱「Twist Box」賦予游牧氣息，並與香水瓶呼應訂做齣縐折金屬元素，以帶有年輕、創意氣息的曲線外型重塑經典之美。圖／路易威登提供

時尚精品的香水，向來如同藝術品般的存在，不僅帶來嗅覺上的享受，在瓶身的設計上也包含了許多巧思，同時擁有居家擺設的功能。路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）最新推出的香水新品再度放大這樣的特性，由調香師Jacques Cavallier Belletrud攜手建築師Frank Gehry合作，打造出全新Les Extraits頂級香水系列。

這次Les Extraits頂級香水系列的5款香水，分別為由沙巴茉莉、五月玫瑰、桂花和印度晚香玉交相輝映的Dancing Blossom、帶果香的麝香香調Cosmic Cloud、木質混花香的Rhapsody、柑橘調Symphony及深琥珀香調Stellar Times，可說是5段嗅覺旅行，是Jacques Cavallier Belletrud藉以向那些讓他成為香水大師、讓他永遠渴望奇蹟的人致敬之作。「我想重新拜訪香水的主要類別調性，給予它們變化、擴張、誇大特定的面向，展現純淨，想像持久的清新感，還有不沈重的性感。」Jacques Cavallier Belletrud表示。這5款香水沒有前調、中調、基調，像是嗅覺支柱一樣的架構，散發後變得綿長圓潤。

瓶身則由Frank Gehry修改Marc Newson設計的原始香水瓶而成，並強調了線條感，在瓶口使用飄渺的手工拋光瓶蓋，裡面刻著路易威登的徽章，他想從雕塑的觀點為香水帶來不同的事物，一種他稱為「視覺上的律動」。張狂皺褶的瓶蓋令人聯想到海浪的噴濺和生命的律動，以一陣風作為靈感，也以船帆表達自由的精神。

此外，Frank Gehry也為他在2016年為「Celebrating Monogram」計畫想像的一個縮小版秘密寶箱「Twist Box」賦予游牧氣息，並與香水瓶呼應訂做齣縐折金屬元素，由路易威登位於巴黎郊外Asnières的工坊所打造，以帶有年輕、創意氣息的曲線外型重塑經典之美。

張狂皺褶的瓶蓋令人聯想到海浪的噴濺和生命的律動，以一陣風作為靈感，也以船帆表達自由的精神。圖／路易威登提供
張狂皺褶的瓶蓋令人聯想到海浪的噴濺和生命的律動，以一陣風作為靈感，也以船帆表達自由的精神。圖／路易威登提供
全新Les Extraits頂級香水系列。圖／路易威登提供
全新Les Extraits頂級香水系列。圖／路易威登提供
Frank Gehry也為他在2016年為「Celebrating Monogram」計畫想像的一個縮小版秘密寶箱「Twist Box」賦予游牧氣息，並與香水瓶呼應訂做齣縐折金屬元素，以帶有年輕、創意氣息的曲線外型重塑經典之美。圖／路易威登提供
Frank Gehry也為他在2016年為「Celebrating Monogram」計畫想像的一個縮小版秘密寶箱「Twist Box」賦予游牧氣息，並與香水瓶呼應訂做齣縐折金屬元素，以帶有年輕、創意氣息的曲線外型重塑經典之美。圖／路易威登提供
全新Les Extraits頂級香水系列。圖／路易威登提供
全新Les Extraits頂級香水系列。圖／路易威登提供
瓶身由Frank Gehry修改Marc Newson設計的原始香水瓶而成，並強調了線條感。圖／路易威登提供
瓶身由Frank Gehry修改Marc Newson設計的原始香水瓶而成，並強調了線條感。圖／路易威登提供

印度 LV

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