懶人包／4大超商「振興五倍券」綁定、預訂加碼優惠快來看

響應政府振興五倍券政策，超商為數位綁定及預訂、領取紙本振興五倍券的重要據點之一，4大超商紛紛祭出加碼優惠，讓消費者享有更多好康。

●7-ELEVEN

7-ELEVEN分別於即日起與9月25日上午9點起開放超過6,200台ibon便利生活站提供「振興五倍券數位共同綁定」與「振興五倍券紙本預訂」2大服務。9月25日上午9點起到ibon首頁選擇「振興五倍券紙本預訂」可享有7-ELEVEN四大專屬優惠，包含ibon預訂提供星巴克、蝦皮購物（新戶）好康優惠，以及10月8日起門市櫃台領券加贈7-ELEVEN購物金抵用券150元及指定CITY系列飲品買1送1。

到7-ELEVEN ibon機台首頁點選「振興五倍券預約/領取專區」，插入健保卡、輸入手機號碼、確認資料後，領取ibon小白單收據即可完成紙本預訂；10月8日起可回原店領取，7-ELEVEN也將規畫透過數位化的OPEN POINT App即可臨櫃快速領取，只要開啟OPEN POINT App點選「振興五倍券專區」，輸入政府發送的領券簡訊序號、身分證末四碼獲得數位領券條碼，即可持數位領券條碼、身分證至櫃台領取振興五倍券。

至7-ELEVEN預訂紙本振興五倍券可享四大專屬優惠，9月25日上午9點起至10月1日（每日上午9點至晚上10點）到ibon完成「振興五倍券紙本預訂」可享星巴克全品項第2杯半價或美式咖啡好友分享優惠、蝦皮購物150元購物金（限新戶）。此外，10月8日至10月21日（每日上午9點至晚上10點）到7-ELEVEN門市櫃台領券可享7-ELEVEN購物金抵用券150元（需搭配五倍券使用）及CITY PRIMA精品拿鐵或CITY CAFE大杯美式咖啡同品項買1送1優惠，總價值超過500元。

●全家便利商店

全家便利商店9月25日至10月1日（每日上午9點至晚上10點）可透門市FamiPort機台，點選振興五倍券專區內的預訂功能，再插入健保卡確認手機號碼、預訂明細後，即可列印單據完成預訂。預訂成功者可享100元全家便利商店加碼購物金及Let’s Café大杯經典拿鐵或美式咖啡買1送1，於10月7日前完成抽獎登錄，還有機會抽Skoda Kamiq汽車。

紙本振興五倍券領取時間為10月8至日10月21日（每日上午9點至晚上10點），於領取時間內前往選定的全家便利商店門市，透過FamiPort機台的振興五倍券專區「領取」功能，可插入健保卡（免輸入資料）或直接輸入取貨序號、身分證末四碼，確認領取明細後列印領取單據，再至櫃台領取即可；習慣使用數位服務的民眾也可選擇使用全家便利商店App或My FamiPort App，輸入序號、身分證末四碼，即可生成條碼於櫃台領取。領券成功者即可享400元全家便利商店滿額購物金及屈臣氏100元滿額購物金。

此外，即日起至10月1日（每日上午9點至晚上10點）可使用全家便利商店FamiPort機台振興五倍券專區的共同綁定，綁定成功者可享Let’s Café大杯經典拿鐵或美式咖啡買1送1優惠。

●萊爾富

9月22日至10月1日至萊爾富門市數位共同綁定振興五倍券，持共同綁定小白單可享大杯美式咖啡、拿鐵同價格買1送1。

●OKmart

OKmart即日起開放門市OKgo事務機進行數位共同綁定振興五倍券，9月25日上午9點起開放消費者預約紙本振興五倍券。不論數位綁定或預訂紙本都可享加碼優惠。