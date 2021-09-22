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放大你的5倍券！廠商加碼放送優惠 這樣買現賺5,000元

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Kipling在9月底前，在品牌LINE官方帳號預約登記，就有機會抽中總額5,000元的抵用券。圖／Kipling提供
Kipling在9月底前，在品牌LINE官方帳號預約登記，就有機會抽中總額5,000元的抵用券。圖／Kipling提供

行政院繼去年的3倍券之後，為了振興消費經濟，因此自10月起，再度放送5倍券。為了搶食振興券商機，廠商們紛紛祭出有感優惠或是加碼讓5倍券價值放大，最高可直接現賺5,000元抵用券，甚至購物滿額再送等值抵用券，讓消費者買得盡興不手軟。

比利時袋包品牌Kipling在9月底前，在品牌LINE官方帳號預約登記，就有機會抽中總額5,000元的抵用券。並於10月8日起至今年年底為止，凡於品牌全台正價店櫃消費並使用紙本或電子支付振興五倍券任一面額，立即贈送等值面額折抵券，最高5,000元。休閒服飾品牌Roots則是成為會員單筆消費滿5,500元即可享現抵500元，還可再獲得價值1,000元振興有約券，搭配政府發行五倍券使用可享每件當季服飾現抵200元。高爾夫球具品牌TaylorMade提供了使用五倍券限定優惠球具，直接下殺5,000元，等於打了3.7折，買到賺到。

只要在百貨周年慶的活動期間，持五倍券至Palladium門市消費即可享有全店85折優惠。圖／Palladium提供
只要在百貨周年慶的活動期間，持五倍券至Palladium門市消費即可享有全店85折優惠。圖／Palladium提供

因為五倍券發放時間，適逢品牌或是百貨周年慶，因此像是Palladium就表示只要在百貨的活動時間，持五倍券至門市消費即可享有全店85折優惠，消費金額滿4,000現抵400、滿6,000現抵700，發票金額滿6,000再加贈VIP專屬入會禮。K-SWISS搶搭順風車推出新品8折，指定服飾買一送一以及美式大學衫均一價890元等優惠來搶攻購物商機。而10月8日起到年底，到ECCO直營門市消費單筆金額滿5,000並搭配任一面額五倍券結帳，就能當場再抵300元。

K-SWISS搶搭順風車推出新品8折，指定服飾買一送一以及美式大學衫均一價890元等優惠來搶攻購物商機。圖／K-SWISS提供
K-SWISS搶搭順風車推出新品8折，指定服飾買一送一以及美式大學衫均一價890元等優惠來搶攻購物商機。圖／K-SWISS提供

10月8日起到年底，到ECCO直營門市消費單筆金額滿5,000並搭配任一面額五倍券結帳，就能當場再抵300元。圖／ECCO提供
10月8日起到年底，到ECCO直營門市消費單筆金額滿5,000並搭配任一面額五倍券結帳，就能當場再抵300元。圖／ECCO提供

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