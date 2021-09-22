全家便利商店限量推「真心5倍福袋卡」！最高享5倍回饋

政府發放振興五倍券在即，全家便利商店為刺激消費、同時為振興五倍券暖身，即日起至10月12日推出限量10萬組的「真心5倍福袋卡」，消費者以每張500元購入，最低可享550元購物金、最高5倍回饋，另可再抽500萬點的全家便利商店點數。

全家便利商店8月底推出限量40萬份的「聰明消費福袋卡」，開賣兩周幾乎完銷，即日起至10月12日限時再推出穩賺不賠的「真心5倍福袋卡」，每張售價500元，限量10萬組，同時享有雙重優惠：第一重優惠內含550元購物金、600元購物金或2,500元購物金等3種隨機優惠，購入即可獲得550元購物金，等於最少現賺10％優惠，最高可翻5倍；第二重優惠憑卡面QR Code登錄活動頁面還有機會抽全家便利商店點數500萬點、共將抽出5名。真心5倍福袋卡相關販售與消費方式、加碼贈點活動以全家官網公告為主。

全家便利商店為配合政府振興五倍券預訂、領券的重要據點之一，9月25日至10月1日（每日上午9點至晚上10點）可透過全家便利商店超過3,900家門市的FamiPort機台，點選振興五倍券專區內的預訂功能，再插入健保卡確認手機號碼、預訂明細後，即可列印預訂單據，只要10秒就可輕鬆完成預訂。預訂成功者即可享100元全家便利商店加碼購物金及Let’s Café大杯經典拿鐵或美式咖啡買1送1，於10月7日前完成抽獎登錄，還有機會抽Skoda Kamiq汽車。

紙本振興五倍券領取時間為10月8至日10月21日（每日上午9點至晚上10點），民眾於領取時間內前往選定的全家便利商店門市，透過FamiPort機台的振興五倍券專區「領取」功能，可插入健保卡（免輸入資料）或直接輸入取貨序號、身分證末四碼，確認領取明細後列印領取單據，再至櫃台領取即可；習慣使用數位服務的民眾也可選擇使用全家便利商店App或My FamiPort App，輸入序號、身分證末四碼，即可生成條碼於櫃台領取。領券成功者即可享400元全家便利商店滿額購物金及屈臣氏100元滿額購物金。