藤原浩、「吉他之神」珍藏名表 將登香港蘇富比秋拍

香港蘇富比秋拍即將於10月中登場，各門類的拍品也陸續曝光。其中10月13日將舉辦的「珍貴名表」秋季拍賣會，共將呈獻超過260枚現代及經典時計。領銜拍賣的為3個極具重要性之私人珍藏系列，包括「日本潮流教父」 藤原浩私人收藏之2枚百達翡麗型號5970萬年曆計時及勞力士GMT-Master，均由Tiffany & Co發行；原為「吉他之神」Eric Clapton收藏的3款特別款當代百達翡麗與數枚勞力士腕表。

Fragment Design創辦人、有「日本潮流教父」之稱的藤原浩，無疑是影響整個世代亞洲甚至全球潮流趨勢與品味的重要人物。藤原浩自80年代起活躍於藝術及音樂領域，對時尚及藝術涉獵甚廣，對於鐘表的獨特品味也象徵了當代流行文化的精神。這次上拍的3枚腕表都是由紐約Tiffany & Co.紐約經銷發行，因此表盤上都有罕見的品牌與Tiffany & Co.「雙標」。百達翡麗型號5970是在2004年至2011年間發行的單一系列，總共僅製作2,800枚；而這也是首次有Tiffany & Co.標誌的勞力士GMT-Master型號6542登上拍場。業界普遍認為Tiffany & Co.只於 50年代後期至90年代初為勞力士腕表印上標誌，故數量不多；此拍品約1958年製，是已知中最早一批Tiffany & Co.雙蓋章的勞力士腕表，極具歷史價值。