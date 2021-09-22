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台中國際動畫展10月8日至13日 明起限50組499元早鳥看到飽

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中國際動畫展閉幕片，動畫版權力遊戲的「夜脊戰記」。圖／台中市新聞局提供
台中國際動畫展閉幕片，動畫版權力遊戲的「夜脊戰記」。圖／台中市新聞局提供

台中國際動畫影展今年徵件數破新高，10月8日到10月13日將在新時代凱擘影城場，展演全球動畫創作好手的作品，更透過活動將台灣和台中動人作品行銷全世界。9月24日中午12點起，可到全台7-11的ibon購票，10月7日前預售享早鳥優惠，每場票價100元，還有限量50組「影癡通行證」499元，一證看到飽喔！

台中市影視發展基金會執行長林筱淇表示，台中國際動畫展邁入第7屆，今年「國際競賽」報名件數達到2716件，創新高，最後選出全球27國69部作品，歡迎大家購買通行證一次看個夠。

影展節目總監張晏榕指出，開幕片是今年法國安錫動畫影展評審團大獎得主「我的陽光之地」以近期政權移轉的阿富汗為背景，描述西方女子嫁入中東傳統大家庭的故事，討論現代女性對於人權、性別、愛情、親情的想像。

另採「雙閉幕片」方式，首映本土原創3D動畫電影「妖果小學－水果奶奶的大秘密」結合台灣水果及妖怪，「水果奶奶」真人轉動畫，化身電影中的靈魂角色。另安排今年入圍加拿大奇幻電影節及西南偏南電影節、被喻為動畫版權力遊戲的「夜脊戰記」呈現成人面向的暴力美學。

新聞局強調，影展及周邊活動均配合中央防疫指引，10月8日至13日將在新時代凱擘影城放映61場動畫電影，包括12部國際口碑長片、144部短片；9月24日中午12時起全台ibon售票系統開賣預售票，電影票券原價160元，預售期間享100元優惠價。影展推出限量100組299元「競賽通行證」、限量50組499元「影癡通行證」影迷專屬套票。

影展選片指南9月25日下午4點半在文心森林公園與圓滿戶外劇場接力，結合動畫體驗闖關活動及TIAF戶外大影院，放映迪士尼經典動畫電影「獅子王」，安排金鐘獎最佳動畫節目「Food超人」主角帶動跳及動畫繪本說故事「Cabbage and Tyler」等活動。展官方網站( twtiaf.com )及FACEBOOK粉絲頁( TIAF 臺中國際動畫影展 )查詢。

台中國際動畫展閉幕片，本土原創3D動畫電影「妖果小學－水果奶奶的大秘密」。圖／台中市新聞局提供
台中國際動畫展閉幕片，本土原創3D動畫電影「妖果小學－水果奶奶的大秘密」。圖／台中市新聞局提供
台中國際動畫展開幕片「我的陽光之地」。圖／台中新聞局提供
台中國際動畫展開幕片「我的陽光之地」。圖／台中新聞局提供

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