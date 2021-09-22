世界烈酒競賽 哪個最厲害？

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

喜歡威士忌的朋友，一定常常聽到來自全球各地威士忌酒廠的類似宣告：「我們酒廠的酒款，於某某國際烈酒競賽中，奪下多面獎牌…」宣告中的「國際烈酒競賽」，經常是幾個英文字母的縮寫，可能是IWSC、ISC、SWSC、WWA、TWSC、IRS、SWA…一連串的英文字母縮寫，讓人一時之間實在不太容易參得透。究竟全世界有多少烈酒競賽？最具指摽性意義的，又是哪一些？

前金車噶瑪蘭首席調酒師、現任輕井澤蒸餾酒製造株式会社副社長暨首席調酒師張郁嵐，應該是親身參與過最多國際烈酒賽事的華人之一。他自2009年起開始參與IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽（International Wine & Spirit Competition）；2015至2020年期間，更連續6年擔任IWSC評審，也是唯一的華人評審。如果2021年不是因為疫情的干擾打亂步伐，張郁嵐還是會為了擔任IWSC評審，再飛一趟英國倫敦。

張郁嵐於2015至2020年期間，連續6年擔任IWSC評審。記者沈昱嘉／攝影。

「業界有所謂『世界四大烈酒競賽』的說法，分別是IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽、ISC國際烈酒競賽（International Spirits Challenge）、SWSC舊金山世界烈酒競賽（San Francisco World Spirits Competition）與WWA世界威士忌大獎（World Whiskies Awards），都相當具有代表性。」張郁嵐指出：「ISC是專注於烈酒的年度盛會；SWSC是美國最具代表性的酒類國際賽事；WWA是英國『威士忌雜誌（Whisky Magazine）』主辦的年度盛會。其中，1969年於倫敦創立的IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽，是歷史最悠久、最具權威性的酒類競賽，號稱是『酒界的奧林匹亞』。」

IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽於1969年在英國倫敦創立，是歷史最悠久的酒類競賽。圖／摘自IWSC官方臉書。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「IWSC比較特別的地方在於，除了由評審就風味上來評分之外，大會還會同時針對參加競賽的酒款，做抽驗檢測。等於是透過科學檢驗的方式，來確認參賽酒款是否有混入不應該添加的物質，長期下來也確立了競賽的透明度跟權威性。」

面對酒商號稱「得獎連連」的各式宣告，張郁嵐建議首先可以留意該品牌所獲得的獎項，「是來自於具有代表性的高知名度比賽，還是來自大家相對比較不熟悉的賽事？」

此外，也可以留意一下獲獎酒款的參賽類別，在同類別當中，今年又有哪些同組競爭對手。「烈酒比賽的類別，經常是以生產國來區分，如蘇格蘭、愛爾蘭、日本、美國…等大類；其餘的國家所生產的烈酒，經常被歸類在『其他國家（Worldwide）』類別。」也就是說，一支在「Worldwide」類別中獲得金牌的酒款，可能並不意味著「世界冠軍」；而是扣除了來自蘇格蘭、愛爾蘭、日本…等產區的酒款之後的競賽結果。

台灣團隊，世界發光

再破紀錄：金車噶瑪蘭

行銷至全球六十多個國家與地區的金車噶瑪蘭，一向是各大國際烈酒賽事常勝軍，自至今累計榮獲超過500面金牌。今年金車噶瑪蘭再度於兩大指標性大賽抱回大獎，分別於ISC國際烈酒競賽拿下14面金牌 （Gold）；以及IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽勇奪「世界產區威士忌冠軍獎盃（Worldwide Whiskey Trophy 2021）」與7面特金牌（Outstanding Gold）、8面金牌（Gold），雙雙打破歷年最佳獲獎紀錄，再次向國際證明臺灣噶瑪蘭威士忌的厚實底蘊。

噶瑪蘭堡典獲頒2021年IWSC「世界產區威士忌冠軍獎盃」。圖／金車噶瑪蘭提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

其中，噶瑪蘭堡典單一麥芽威士忌獲頒2021年IWSC「世界產區威士忌冠軍獎盃」。該酒款由美國橡木新桶與噶瑪蘭酒廠自有的重裝桶酒液調配而成，層次細膩且平衡，優雅的乾凈花香與甜蜜香氣，在入口後有著豐富驚喜的風味變化，以絲絨般的滑順口感、溫柔飽滿的酒體，受到評審青睞。

富比士（Forbes）烈酒新聞更在IWSC賽後報導中寫下：「來自臺灣的噶瑪蘭酒廠，在特金牌級別中獨占鰲頭，獲得史無前例的7面特金獎牌，總計榮獲15面特金牌與金牌，出色表現空前」，給予金車噶瑪蘭高度讚賞與肯定。

雙雙掄元：OMAR

來自台灣菸酒公司南投酒廠的OMAR單一麥芽威士忌，自2014年起參加多項國際酒類競賽，獲得全世界專業評審肯定。今年OMAR於ISC國際烈酒競賽拿下1面金牌、4面銀牌及1面銅牌；也在IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽，榮獲3面金牌、1面銀牌及2面銅牌。

除證明台灣也可釀造出符合世界水準的單一麥芽威士忌，也鼓舞南投酒廠繼續以嚴謹的工藝及創新的熱情，代表台灣持續釀造出屬於台灣在地的風情，帶給全世界威士忌愛好者，不同於蘇格蘭威士忌的感官體驗。

OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌（新橡木桶）#01150147，今年獲IWSC金牌獎肯定。圖／台灣菸酒公司提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

其中，以不同桶號於今年ISC國際烈酒競賽、IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽雙雙榮獲金牌的「OMAR原桶強度單一泥煤麥芽威士忌（新橡木桶）」，是台灣首批以泥煤煙燻麥芽生產，並熟成於全新橡木桶的單一麥芽威士忌。酒款充滿龍眼乾與烤地瓜的煙燻氣味，伴隨著烏梅蜜餞及龍眼花蜜的香甜，洋溢著濃厚的台灣風土特色，風格鮮明且強烈。

金牌團隊：格蘭菲迪

蘇格蘭威士忌格蘭菲迪（Glenfiddich）的「12年天使雪莉」與「22年雪莉之王」酒款，雙雙榮獲今年ISC國際烈酒競賽特優金牌；比較特殊的是，這兩個酒款都是由台灣團隊提出構想，攜手格蘭菲迪首席調酒師布萊恩．金斯曼（Brian Kinsman）所開發的。

格蘭菲迪「12年天使雪莉」與「22年雪莉之王」，雙雙榮獲今年 ISC特優金牌。圖／格蘭父子提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台灣團隊不僅在風味上為新酒款定調，也進一步主導產品命名。「『天使雪莉』的命名靈感，取材自Amontillado雪莉酒的釀造過程。」格蘭菲迪品牌大使詹昌憲指出：「雪莉酒熟成之初，液面會由一層酒花（Flor）的物質所覆蓋，隔絕了空氣。Amontillado的特別之處，在於這層酒花因種種不可預期的意外開了缺口，因而開始產生氧化熟成，造就獨特風味；這無法人為的操控的『天意』，正宛如被天使偷嚐了一口的意象。」

另一款專為大中華區市場開發的格蘭菲迪22年「雪莉之王」，以西班牙赫雷茲的Palo Cortado雪莉酒桶進行過桶，台灣團隊深入了解雪莉酒製程，大膽引用赫雷斯雪莉酒監管委員會理事長Beltrán的觀點，有「雪莉酒之王」稱號的Palo Cortado，不僅蘊含Amontillado的芬芳，又帶有Oloroso的酒體與厚實感，集結了雪莉酒的精華，更加細緻、完美且迷人。而這款以Palo Cortado 雪莉酒過桶的格蘭菲迪22年威士忌，便得名為「雪莉之王」。

初試啼聲：WAT

台灣團隊不僅在國際賽事的烈酒項目大放異彩，在調酒類別中也有令人驚喜的出色表現。瓶裝雞尾酒品牌WAT今年首度參與國際賽事，便於ISC國際烈酒競賽獲得1面金牌、4面銀牌及1面銅牌，也在IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽獲得2面金牌、3面銀牌、1面銅牌；在兩大賽事中所報名的6款酒品，皆全數上榜。

WAT今年首次參加ISC 競賽，暢銷酒款獲得「1金3銀」肯定。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

「這次參賽的6款酒品，特意選擇了西方人較少接觸的台灣茗茶與水果，例如鐵觀音、烏龍茶、杏仁茶、烏梅、荔枝和紅心芭樂…等研發入酒。」WAT品牌創意長邱文駿表示：「目的是讓外國評審在盲評時，有驚豔且出乎意料的口感韻味。」

WAT品牌創意長邱文駿。圖／WAT提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

其中，獲得ISC國際烈酒競賽金牌、IWSC國際葡萄酒暨烈酒競賽銀牌殊榮的「大人味的紅豆奶油捲雞尾酒」，是WAT於2020年與米其林一星餐廳Impromptu by Paul Lee，所聯手研發的酒款。先以紅豆點出前段風味，中段潛藏泥煤滋味，並逐漸湧上煙燻、烏梅與巧克力氣息；再透過耗時費力的澄清工法，去除雜質與澀感，最後才能將現調雞尾酒的滑順口感的完美呈現。本款酒品也是WAT今年6款得獎作品中，製程最複雜的一款雞尾酒。

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