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聯名山岳冒險家 江詩丹頓推Overseas限量Everest腕表

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
全新Overseas限量Everest腕表，以橘色細節呼應登山者的冒險與動感精神。圖 / 江詩丹頓提供（合成圖）
全新Overseas限量Everest腕表，以橘色細節呼應登山者的冒險與動感精神。圖 / 江詩丹頓提供（合成圖）

山岳文化近年在台灣大為盛行，而走向山林不只是回歸自然，更是透過為山林洗禮向內在探索，感知無以名狀的神聖共鳴。瑞士高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）以美國攝影探險家Cory Richards攀登珠穆朗瑪峰之旅的一只表款為靈感，推出兩款Overseas限量Everest腕表，向山岳文化、也向永無止盡的冒險精神致意。

身兼攝影師、探險家的Cory Richards曾在2010-2011年間，成功攀上加舒爾布魯木2峰（Gasherbrum II），並成為「8,000公尺以上冬攀成功」的首位美國登山者；2019年，Cory Richards曾第三次踏上珠峰探險之旅，並選擇由西藏珠峰北坡的路線攀登世界屋脊；當時他便曾戴上江詩丹頓專門為該次挑戰而設計的Overseas兩地時間原型腕表，過程中留下的奇蹟美照與紀錄，至今仍為人津津樂道。

兩款特別版腕表分別為計時碼表與兩地時間腕表功能，表殼結合鈦金屬與精鋼，並配備可快速替換表帶系統。表殼、表圈、按鈕和按鈕護圈均採用輕盈、堅固且耐腐蝕的鈦金屬製造，表面具備粒紋裝飾，並在部分指針運用上活力動感的亮橘色，也呼應著Cordura®表帶的縫線配色。

其中計時功能搭載5200/2自動上鍊機芯，兩地時間則運用了5110 DT/2自動上鍊機芯，都經過日內瓦印記認證，同時22K粉紅金的Overseas自動盤除了具有該系列的航海羅盤、並結合珠穆朗瑪峰的剪影精雕，宛如混合海、山兩種元素。腕表皆限量發行150只，每一只都鐫刻獨立編號，並僅在江詩丹頓專賣店發售。

江詩丹頓Overseas限量Everest計時碼表，限量150只，110萬元。圖 / 江詩丹頓提供
江詩丹頓Overseas限量Everest計時碼表，限量150只，110萬元。圖 / 江詩丹頓提供
身兼攝影師、探險家的Cory Richards曾在2010-2011年間，成功攀上加舒爾布魯木2峰（Gasherbrum II），並成為「8,000公尺以上冬攀成功」的首位美國登山者。圖 / 江詩丹頓提供
身兼攝影師、探險家的Cory Richards曾在2010-2011年間，成功攀上加舒爾布魯木2峰（Gasherbrum II），並成為「8,000公尺以上冬攀成功」的首位美國登山者。圖 / 江詩丹頓提供
2019年，Cory Richards第三度踏上珠峰探險之旅，當時便曾戴上江詩丹頓專門設計的Overseas兩地時間原型腕表，圖右則為2021年新款。圖 / 江詩丹頓提供（合成圖）
2019年，Cory Richards第三度踏上珠峰探險之旅，當時便曾戴上江詩丹頓專門設計的Overseas兩地時間原型腕表，圖右則為2021年新款。圖 / 江詩丹頓提供（合成圖）
江詩丹頓Overseas限量Everest兩地時間腕表，限量150只，93萬5,000元。圖 / 江詩丹頓提供
江詩丹頓Overseas限量Everest兩地時間腕表，限量150只，93萬5,000元。圖 / 江詩丹頓提供
22K粉紅金的自動盤，同時有著象徵海洋的羅盤以及山岳的珠穆朗瑪峰兩種元素，並以立體精雕展現。圖 / 江詩丹頓提供
22K粉紅金的自動盤，同時有著象徵海洋的羅盤以及山岳的珠穆朗瑪峰兩種元素，並以立體精雕展現。圖 / 江詩丹頓提供

腕表 山岳文化

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