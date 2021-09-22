聯名山岳冒險家 江詩丹頓推Overseas限量Everest腕表

山岳文化近年在台灣大為盛行，而走向山林不只是回歸自然，更是透過為山林洗禮向內在探索，感知無以名狀的神聖共鳴。瑞士高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin）以美國攝影探險家Cory Richards攀登珠穆朗瑪峰之旅的一只表款為靈感，推出兩款Overseas限量Everest腕表，向山岳文化、也向永無止盡的冒險精神致意。

身兼攝影師、探險家的Cory Richards曾在2010-2011年間，成功攀上加舒爾布魯木2峰（Gasherbrum II），並成為「8,000公尺以上冬攀成功」的首位美國登山者；2019年，Cory Richards曾第三次踏上珠峰探險之旅，並選擇由西藏珠峰北坡的路線攀登世界屋脊；當時他便曾戴上江詩丹頓專門為該次挑戰而設計的Overseas兩地時間原型腕表，過程中留下的奇蹟美照與紀錄，至今仍為人津津樂道。

兩款特別版腕表分別為計時碼表與兩地時間腕表功能，表殼結合鈦金屬與精鋼，並配備可快速替換表帶系統。表殼、表圈、按鈕和按鈕護圈均採用輕盈、堅固且耐腐蝕的鈦金屬製造，表面具備粒紋裝飾，並在部分指針運用上活力動感的亮橘色，也呼應著Cordura®表帶的縫線配色。