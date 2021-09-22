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【電動車進行式】環保、省錢背後沒有痛點？ 車主：開過就回不去了

15倍回饋超狂！綁定晶華酒店 0元入住再送1萬元

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
入住再送晶華酒店餐飲消費金5,000元。圖／晶華酒店提供
入住再送晶華酒店餐飲消費金5,000元。圖／晶華酒店提供

五倍券今起開放登記，晶華國際酒店集團也整合旗下各酒店的住宿與餐飲資源，推出「回饋15倍」，創下歷史新高度！晶華酒店即日起至9月30日將快閃推出「0元入住再送10,000」振興住宿專案，開放預訂10月8日起至11月30日的精緻客房，持一本振興券5,000元入住，即可獲贈晶華酒店餐飲消費金5,000元，以及太魯閣晶英、台南晶英、礁溪晶泉丰旅和全台捷絲旅的住宿抵用金5,000元。

民眾等於0元入住，即可擁有15,000元的住房與餐飲享受，環遊寶島。

晶華酒店推出的「0元入住再送10,000」振興住宿專案，在房客入住晶華後，將獲得5,000元的餐飲消費額度，可以點用「晶華美食到你家」快閃熱銷專區近20道超人氣美饌，同時再贈總價值5,000元的集團住宿抵用券，明年4月30日前於太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店、礁溪晶泉丰旅以及捷絲旅西門館、三重館、花蓮中正館、高雄中正館、高雄站前館與台南十鼓館均可抵用500至1,000元不等的住宿費用。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，15倍的回饋額度創下晶華酒店史上最高紀錄，「0元入住再送10,000」專案除了持續主打晶華酒店的美食優勢，也整合集團旗下各姐妹酒店的強大資源，提供「住房抵用金」鼓勵消費者適度的安全旅遊。

「0元入送再送10,000」振興5倍券住房優惠專案網址：https://member.silkshotelgroup.com/RT。

晶華振興券推出15倍報復性回饋。圖／晶華酒店提供
晶華振興券推出15倍報復性回饋。圖／晶華酒店提供
晶泉丰旅每間客房也擁有超大獨立景觀湯池，也可持券優惠住。圖／晶華酒店提供
晶泉丰旅每間客房也擁有超大獨立景觀湯池，也可持券優惠住。圖／晶華酒店提供

晶英酒店 快閃 太魯閣

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