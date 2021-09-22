15倍回饋超狂！綁定晶華酒店 0元入住再送1萬元

五倍券今起開放登記，晶華國際酒店集團也整合旗下各酒店的住宿與餐飲資源，推出「回饋15倍」，創下歷史新高度！晶華酒店即日起至9月30日將快閃推出「0元入住再送10,000」振興住宿專案，開放預訂10月8日起至11月30日的精緻客房，持一本振興券5,000元入住，即可獲贈晶華酒店餐飲消費金5,000元，以及太魯閣晶英、台南晶英、礁溪晶泉丰旅和全台捷絲旅的住宿抵用金5,000元。

民眾等於0元入住，即可擁有15,000元的住房與餐飲享受，環遊寶島。

晶華酒店推出的「0元入住再送10,000」振興住宿專案，在房客入住晶華後，將獲得5,000元的餐飲消費額度，可以點用「晶華美食到你家」快閃熱銷專區近20道超人氣美饌，同時再贈總價值5,000元的集團住宿抵用券，明年4月30日前於太魯閣晶英酒店、台南晶英酒店、礁溪晶泉丰旅以及捷絲旅西門館、三重館、花蓮中正館、高雄中正館、高雄站前館與台南十鼓館均可抵用500至1,000元不等的住宿費用。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示，15倍的回饋額度創下晶華酒店史上最高紀錄，「0元入住再送10,000」專案除了持續主打晶華酒店的美食優勢，也整合集團旗下各姐妹酒店的強大資源，提供「住房抵用金」鼓勵消費者適度的安全旅遊。