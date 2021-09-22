快訊

【電動車進行式】環保、省錢背後沒有痛點？ 車主：開過就回不去了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北君悅頂樓停機坪首度公開 套房變身機場貴賓廳

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北君悅31周年慶，首度公開頂樓停機坪參觀體驗。圖／台北君悅提供
台北君悅31周年慶，首度公開頂樓停機坪參觀體驗。圖／台北君悅提供

歡慶開館31周年，台北君悅酒店將於24日(周五)首度開放頂樓停機坪，入住房客每位加價100元即可於每日下午指定時段探訪城市秘境 ，每梯次45分鐘；此外，也獨家推出「秘境求婚專案」，打造在絕美的頂樓停機坪獨一無二的夢幻求婚行程。

這趟奇幻的停機坪小旅行，將先至25樓、知名設計師季裕棠(Tony Chi)一手打造，曾接待過巴拿馬第一夫人羅蕾娜、布吉納法索第一夫人香黛樂(Chantal Compaore)，以及宏都拉斯副總統阿瓦雷斯(Ricardo Antonio Álvarez Arias)的外交官套房，目前已將60坪空間改造為類機場VIP Lounge的時尚交誼據點，愜意享受輕柔樂音、品賞氣泡酒及堅果小食，期間也會有專人引領至館內頂樓戶外，造訪與世界級地標最近的打卡熱點。

台北君悅酒店總理陳隆慶表示，面對疫情下的國旅市場，都市商務型酒店首當其衝的挑戰，是如何善用館內資源及設施，將住宿行程多元化、餐飲消費便捷化、宴會會議彈性客製化。「9月21日起正是台北君悅邁向31周年之際，我們希望吸引更多旅客看見不一樣的台北，因此打開了館內的頂樓秘境，近距離感受與世界級地標台北101為鄰、360度全視角看見整座城市的景象震撼，造訪有台北曼哈頓之稱的信義商圈，重溫城市微旅行的美好」。

創意不只如此，台北君悅還獨家推出「秘境求婚專案」29,999元/場，在絕美的頂樓停機坪，由館內專業婚禮宴會團隊依據賓客需求，打造獨一無二的夢幻求婚行程，全包式客製化服務含場地布置及精選香檳、停機坪婚紗拍攝、求婚晚餐、派對及住房加價優惠，可加訂連續4年榮獲米其林餐盤推薦寶艾西餐廳，或選擇在凱寓舉辦30人起的雞尾酒派對；住房也納入浪漫客房布置及雙人早餐。

台北君悅首波五倍券優惠也將於10月8日至11月30日起跑，持任一面額五倍券或好食券支付餐飲消費，即享面額加碼抵用1.5倍優惠，消費200元可抵用300元、滿500元抵用750元、滿千抵1千5百元之禮遇，外帶餐飲除外。

有「自助餐霸主」之稱的凱菲屋自助餐10月1日開放全餐期內用，執行總主廚陳萬欽率領新任主廚胡政裕融揉「三珍百味」為概念，不惜成本選用參(海參)、鮑魚、肚(花膠)食材入饌，推出150道全新吃到飽菜色。歡慶重新開幕，即日起透過官網線上預訂，餐費享85折、周一至周二午餐及晚餐時段並祭出「小資食尚優惠」，線上訂位享75折，業者表示，甫開放訂位24小時，10月份各餐期已近9成5滿席，期能透過政府五倍券加持，為第四季餐飲營收挹注2成以上業績成長。

訂房可洽：02-2720-1234，或至官網查詢：https://reurl.cc/ZQpzLg。

【未成年請勿飲酒，酒後不開車】

台北君悅酒店首度開放外交官套房，打造成機場貴賓廳體驗偽出國假期。圖／台北君悅提供
台北君悅酒店首度開放外交官套房，打造成機場貴賓廳體驗偽出國假期。圖／台北君悅提供
台北君悅酒店凱菲屋Cafe將於10月1日開放內用。圖／台北君悅提供
台北君悅酒店凱菲屋Cafe將於10月1日開放內用。圖／台北君悅提供

酒店 第一夫人 派對

延伸閱讀

金大學生拒絕快篩 校方遺憾將加強宣導

泰勒絲藉歌逼婚 喬歐文再不求婚就要被放生？

國門再傳淪陷 孫大千：派已打兩劑疫苗官員清消機場

霧鎖金門不用怕！「藍鵲」輪通過試航未來可加入載客

相關新聞

1瓶100萬！蘇格登時光顛峰系列54年原酒 全台限量3瓶

完美演繹蘇格登三慢工藝核心的「蘇格登時光顛峰系列收官之作——54年單一麥芽威士忌原酒」，正式限量釋出，全球限量235瓶，...

聯名山岳冒險家 江詩丹頓推Overseas限量Everest腕表

山岳文化近年在台灣大為盛行，而走向山林不只是回歸自然，更是透過為山林洗禮向內在探索，感知無以名狀的神聖共鳴。瑞士高級鐘表...

15倍回饋超狂！綁定晶華酒店 0元入住再送1萬元

五倍券今起開放登記，晶華國際酒店集團也整合旗下各酒店的住宿與餐飲資源，推出「回饋15倍」，創下歷史新高度！晶華酒店即日起...

台北君悅頂樓停機坪首度公開 套房變身機場貴賓廳

歡慶開館31周年，台北君悅酒店將於24日(周五)首度開放頂樓停機坪，入住房客每位加價100元即可於每日下午指定時段探訪城...

500案內所／法朋主廚教學蛋糕擺飾 學習職人美學技巧

繼「500談」、「500趴」等精彩活動之後，由《500輯》最新打造的實體概念店「500案內所」，陸續推出一系列活動。每周...

299元啤酒喝到飽！柏克金啤酒餐廳「2021德國啤酒節」限時開喝

柏克金啤酒餐廳即日起至10月3日逢周末（五、六、日），舉辦「2021德國啤酒節」，不但推出10道啤酒節期間限定料理，還搭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。