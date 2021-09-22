台北君悅頂樓停機坪首度公開 套房變身機場貴賓廳

歡慶開館31周年，台北君悅酒店將於24日(周五)首度開放頂樓停機坪，入住房客每位加價100元即可於每日下午指定時段探訪城市秘境 ，每梯次45分鐘；此外，也獨家推出「秘境求婚專案」，打造在絕美的頂樓停機坪獨一無二的夢幻求婚行程。

這趟奇幻的停機坪小旅行，將先至25樓、知名設計師季裕棠(Tony Chi)一手打造，曾接待過巴拿馬第一夫人羅蕾娜、布吉納法索第一夫人香黛樂(Chantal Compaore)，以及宏都拉斯副總統阿瓦雷斯(Ricardo Antonio Álvarez Arias)的外交官套房，目前已將60坪空間改造為類機場VIP Lounge的時尚交誼據點，愜意享受輕柔樂音、品賞氣泡酒及堅果小食，期間也會有專人引領至館內頂樓戶外，造訪與世界級地標最近的打卡熱點。

台北君悅酒店總理陳隆慶表示，面對疫情下的國旅市場，都市商務型酒店首當其衝的挑戰，是如何善用館內資源及設施，將住宿行程多元化、餐飲消費便捷化、宴會會議彈性客製化。「9月21日起正是台北君悅邁向31周年之際，我們希望吸引更多旅客看見不一樣的台北，因此打開了館內的頂樓秘境，近距離感受與世界級地標台北101為鄰、360度全視角看見整座城市的景象震撼，造訪有台北曼哈頓之稱的信義商圈，重溫城市微旅行的美好」。

創意不只如此，台北君悅還獨家推出「秘境求婚專案」29,999元/場，在絕美的頂樓停機坪，由館內專業婚禮宴會團隊依據賓客需求，打造獨一無二的夢幻求婚行程，全包式客製化服務含場地布置及精選香檳、停機坪婚紗拍攝、求婚晚餐、派對及住房加價優惠，可加訂連續4年榮獲米其林餐盤推薦寶艾西餐廳，或選擇在凱寓舉辦30人起的雞尾酒派對；住房也納入浪漫客房布置及雙人早餐。

台北君悅首波五倍券優惠也將於10月8日至11月30日起跑，持任一面額五倍券或好食券支付餐飲消費，即享面額加碼抵用1.5倍優惠，消費200元可抵用300元、滿500元抵用750元、滿千抵1千5百元之禮遇，外帶餐飲除外。

有「自助餐霸主」之稱的凱菲屋自助餐10月1日開放全餐期內用，執行總主廚陳萬欽率領新任主廚胡政裕融揉「三珍百味」為概念，不惜成本選用參(海參)、鮑魚、肚(花膠)食材入饌，推出150道全新吃到飽菜色。歡慶重新開幕，即日起透過官網線上預訂，餐費享85折、周一至周二午餐及晚餐時段並祭出「小資食尚優惠」，線上訂位享75折，業者表示，甫開放訂位24小時，10月份各餐期已近9成5滿席，期能透過政府五倍券加持，為第四季餐飲營收挹注2成以上業績成長。

訂房可洽：02-2720-1234，或至官網查詢：https://reurl.cc/ZQpzLg。