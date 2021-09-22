500案內所／法朋主廚教學蛋糕擺飾　學習職人美學技巧

繼「500談」、「500趴」等精彩活動之後，由《500輯》最新打造的實體概念店「500案內所」，陸續推出一系列活動。每周末有一系列美食名店快閃、藝文活動，還有能為讀者與職人拉近距離的「500fu職人體驗坊」系列活動。10月2日當天，超人氣甜點店「法朋烘焙甜點坊」的主廚李依錫，將會帶領民眾以季節限定食材，打造出美味的法朋無花果戚風蛋糕，讓烘焙愛好者能夠學習職人的美學與技巧，錯過可惜！

此次登場的「500fu職人體驗坊－法朋烘焙甜點坊：蛋糕裝飾手作教學」，特別邀請人氣店家「法朋烘焙甜點坊」安排上下午各一場蛋糕裝飾手作教學課程。法朋的靈魂人物李依錫，將帶領大家運用滋味曼妙的季節限定食材，讓每位參與者帶回一顆注入自身創意的無花果戚風蛋糕。並藉由一步一步的教學，引領學員習得水果切法、擺飾技巧等細節，讓美味甜點更具個人特色與美學概念，名額有限，報名從速。

【法朋無花果戚風蛋糕手作裝飾體驗】

【關於500案內所】

難出國門的疫情時代，我們如此想念遊走他方時的各種情景，500輯開創一處質感與趣味交會的新鮮指引－「500案內所」，攜手顧問企畫公司Plan B旗下新品牌「Alife」，在坐擁大片藍天和寬廣腹地的台北市士林區福林路首次出擊，這個上攀即是七星山系的美麗基地，來往捷運站可步行或租用單車，近有各類服飾小吃、國定官邸古蹟，擴及外圍如科學教育館、故宮博物院，若隨著海拔高度垂直上升，盡收眼底的會是奢侈綠意景致。

「500案內所」可欣賞集結過往專題封面的微型插畫展，更將推出一系列首次問世的周邊商品，也邀請台灣各路優質生活品牌進駐，滿足早前被暫時壓抑的消費衝動。每逢周末及國定假日期間舉辦不同類型的豐富活動，如多家人氣品牌現身出攤、不插電音樂表演、各類型體驗工作坊和場場精彩的藝文講座，來這一趟絕對物超所值！

500案內所｜期間限定店

#期間限定快閃店 #質感生活新鮮指引 #人氣名店限時快閃 #500fu職人體驗坊 時間：即日起～2021年11月14日；每日11:00-17:00 地址：台北市士林區福林路203號