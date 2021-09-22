299元啤酒喝到飽！柏克金啤酒餐廳「2021德國啤酒節」限時開喝

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

柏克金啤酒餐廳即日起至10月3日逢周末（五、六、日），舉辦「2021德國啤酒節」，不但推出10道啤酒節期間限定料理，還搭配推出四人套餐2,800元，外帶自取享85折優惠（折扣價2,380元）。內用可享超過12款經典德式鮮釀啤酒，單杯啤酒（500毫升）99元優惠；若覺得喝不夠，也可選擇299元啤酒喝到飽。

專業酒客一定都知道的全球飲酒盛宴「德國慕尼黑啤酒節」，每年9月底全球喜好啤酒文化的民眾都會湧入德國，歡慶此將近百年的傳統節慶。然而，今年因受新冠肺炎疫情影響，為了謹慎防疫，德國當地政府二度宣佈停辦，消息一出，另全球啤酒迷惋惜不已。金車柏克金餐酒集團旗下「柏克金啤酒餐廳」，在遵守防疫規範之下，將維持傳統，舉辦第四屆「2021德國啤酒節」，提供內用與外帶兩種選擇，讓民眾在疫情之下也能與親友慶祝節日。

活動期間服務人員皆身穿德國巴伐利亞傳統服飾，要讓消費者在疫情之下，也能感受到德國啤酒節的歡樂氣氛。柏克金餐酒集團主廚葉銘賢Justin則為此盛典設計多款啤酒節限定餐點，展現將招牌柏克金啤酒與噶瑪蘭威士忌入菜，碰撞出全新火花，製作多款美味佳餚，再次顛覆一般對啤酒與威士忌的想像，為食客打開全新味蕾。

柏克金啤酒餐廳推出德國啤酒節限定餐點，將德式傳統料理融入招牌柏克金啤酒與噶瑪蘭威士忌，碰撞出全新火花。圖／柏克金啤酒餐廳提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

此次共推出10道啤酒節限定料理，其中製手作麵包加入浸泡超過24小時噶瑪蘭威士忌的龍眼肉，麵包富有咬勁並散發酒香「自製龍眼扭結麵包」，與「綜合冷肉起司盤」同為最佳開胃前菜。

另一招牌「噶瑪蘭威士忌酒香雞腿捲」選用鮮嫩去骨雞腿肉，搭配噶瑪蘭珍選No.1單一麥芽威士忌調味製成，一口咬下即可品嚐到肉汁伴隨溫醇的威士忌風味，香氣迷人。嚴選美國特選級牛肉，以柏克金德式黑啤酒醃製並燉煮約4小時的「黑啤酒燉牛肉」，肉質鮮嫩，酒香四溢 。主食選擇還有「焗烤德式麵疙瘩」，此為德國南部傳統風味麵食，麵條與亞洲麵疙瘩相似，主廚Justin加入台灣人喜愛的焗烤風味並在亨調時，煎炒麵條至金黃上色，更添香氣。

除此之外，還有豐富的前菜時蔬「熱洋芋培根沙拉」與「番茄燉烤季節時蔬」; 當然還有德國啤酒節不可少的經典料理「德式風味香腸盤」及「經典脆皮豬腳」；甜點則為「柏克金蘋果派佐香草冰淇淋」，總共10道啤酒節限定料理。

◎第四屆「2021德國啤酒節」活動資訊：

．BUCKSKIN BEERHOUSE 柏克金啤酒餐廳

．地點：臺北市中山區南京東路二段1號1樓

．「2021德國啤酒節」內用供應時間：即日起至10月3日，周五晚間17:30-22:00、周六、周日11:30-14:30、17:30-22:00

．「2021德國啤酒節」外帶供應時間：即日起至10月3日，周五晚間17:30-22:00、周六、周日9:00-22:00

．「2021德國啤酒節」啤酒限定優惠：即日起至10月3日，每日11:30-22:00

．電話：02-2521-0881

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