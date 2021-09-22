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看準五倍券商機 旅遊業者搶推各項加碼優惠

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
五倍券以及八大部會加碼券今正式開放上網登記，一早就吸引超過百萬名民眾搶登記，截至中午為止，光是交通部推出的國旅券就有超過166萬名民眾登記抽籤，熱門程度僅次於農遊券、動茲券、藝fun券。圖／擷取自五倍券官網
五倍券以及八大部會加碼券今正式開放上網登記，一早就吸引超過百萬名民眾搶登記，截至中午為止，光是交通部推出的國旅券就有超過166萬名民眾登記抽籤，熱門程度僅次於農遊券、動茲券、藝fun券。圖／擷取自五倍券官網

五倍券以及八大部會加碼券今正式開放上網登記，一早就吸引超過百萬名民眾搶登記，截至中午為止，光是交通部推出的國旅券就有超過166萬名民眾登記抽籤，熱門程度僅次於農遊券、動滋券、藝fun券。

看準五倍券商機，易遊網也推出加碼回饋，只要是在易遊網訂購國內旅遊全商品，包含訂房、環島之星、高鐵假期、離島旅遊、體驗活動、租車包車、露營等，單筆消費滿5000元即可使用550元折扣碼，現賺優惠。此外，搭配五倍券數位綁定起跑日，易遊網即日起也搶先開放領取550元折扣碼，限量8千份。

KKday表示，即日起，消費者只要綁定合作銀行信用卡、LINE Pay Money、街口支付，10月8日起就能在KKday官網領取澎湃折扣碼，包括星級飯店、豪華露營、離島體驗、帛琉旅遊等指定商品優惠，每人可獲得近5000元的限量旅遊金，等於享有數位券十倍優惠。

KKday表示，10月8日起，連續四周推出「周周抽萬點」會員活動，消費者只要購買KKday任何商品、完成活動登錄，就可參與當周抽獎、不限次數，獎品內容除了KKday Points 10000點贈送外，還有花蓮瑞穗天合國際觀光酒店、中山九昱希爾頓逸林酒店住宿、台北寒舍艾美酒店的豪華客房， 台灣虎航機票與北台溫泉秘境套票、郵輪體驗、高檔餐廳與餐券等。

此外，民眾只要於今年12月31日前消費滿2,000元，還能獲贈KKday Points 888點，年底前還將按月快閃抽出iPhone、LINE POINTS 5000點、SOGO 5000元即享券，以及超商、StudioA、屈臣氏即享券等好禮。

酒店 易遊網 露營

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振興五倍券數位綁定 旅遊業者祭優惠

搭五倍券熱潮 旅遊業推折扣金幫消費者省荷包

想拿五倍券買啥？網友神默契看準這類商品：買它不無小補啦！

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