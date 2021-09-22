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全民科學家？GUCCI 25H腕表推全新廣告形象潮流上線！
GUCCI日前在台灣發表全新高級珠寶「歡愉花園（Hortus Deliciarum）」，除了高級珠寶令人目不轉睛，高級珠寶腕表、陀飛輪同樣叫好也叫座。品牌近日再為旗下25H腕表發表全新廣告形象，跳脫既定印象，讓模特兒化身時髦製表師，拆解時間與機械的奧秘，讓人人都是科學家！
廣告視覺中，多位模特兒正在工作檯前聚精會神，她（他）們手上或拿著機芯零件，或戴上手表定格欣賞。描圖紙、小型工具、草稿、放大鏡...像是還原了專業製表師的工作神情，差別在於男女模特兒紛紛換上了條紋西裝、V領針織毛衣背心，並配戴上珠寶飾品，散發著GUCCI經典的潮流復古風格。
而他們配戴的手表正是本次焦點：運用品牌首款自製機芯GG727.25的GUCCI 25H自動腕表，是GUCCI首次結合運動感與奢華氛圍的超款機械設計。除了12點鐘方向GUCCI Logo下方的的Automatic字樣，六點鐘方向更有紅色的GG727.25，將機芯型號自信外顯，精鋼表殼搭配精鋼鍊帶，訂價約29萬5,000元；此外同系列再推出34、38毫米的精鋼款式並搭配18K鍍金面盤，表面並飾有GUCCI經典的GG Logo，訂價則約59,000元至12萬6,000元不等。
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