全民科學家？GUCCI 25H腕表推全新廣告形象潮流上線！

GUCCI日前在台灣發表全新高級珠寶「歡愉花園（Hortus Deliciarum）」，除了高級珠寶令人目不轉睛，高級珠寶腕表、陀飛輪同樣叫好也叫座。品牌近日再為旗下25H腕表發表全新廣告形象，跳脫既定印象，讓模特兒化身時髦製表師，拆解時間與機械的奧秘，讓人人都是科學家！

廣告視覺中，多位模特兒正在工作檯前聚精會神，她（他）們手上或拿著機芯零件，或戴上手表定格欣賞。描圖紙、小型工具、草稿、放大鏡...像是還原了專業製表師的工作神情，差別在於男女模特兒紛紛換上了條紋西裝、V領針織毛衣背心，並配戴上珠寶飾品，散發著GUCCI經典的潮流復古風格。