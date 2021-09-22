2021周年慶／海洋拉娜經典乳霜殺特惠 小資組3千6入手

每年到了周年慶，喜歡頂級保養品的人，都會趁機囤貨，因為此時最能用優惠價格入手，海洋拉娜LA MER最經典的乳霜，周年慶推出許多優惠，另還有聚集旗下4大經典熱賣品項的特惠組，小資女則可花3,600元入手乳霜15ml，以及3項小贈品，開始奢華頂級的保養儀式感。

海洋拉娜傳奇乳霜推出入門組，買乳霜30ml，直接再送乳霜3.5ml、淨瑩潔膚乳30ml、濃縮精華露15ml、新品高滲透自律修護乳5ml，另外買乳霜100ml，直接送乳霜15ml、創世紀原晶前導精露15ml。另外海洋拉娜另一經典的濃縮精華露，也與乳霜推出特惠組，特價10,800元。

死忠粉絲可直接入手超人氣經典禮讚，4大熱賣商品一次買好買滿，包括濃縮精華露150ml、濃萃修復眼霜15ml、濃萃雙重修復精華50ml、經典乳霜60ml，再送其他4項贈品，特價40,680元。

海洋拉娜今年推出的新品高效奇蹟乳系列，水感且輕盈的質地，搭配的大豆、海藻萃取與奇蹟活凝金萃，讓肌膚全天修護保濕，穩定膚況，特惠組買高滲透自律修護乳125ml，送4小贈品，特價9,450元。