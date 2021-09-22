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高鐵X卡娜赫拉聯名又來了！ 超萌口罩、瓶裝水搶先看

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
高鐵推出新版瓶裝水及防護口罩。記者曹悅華／攝影
高鐵推出新版瓶裝水及防護口罩。記者曹悅華／攝影

深受大小朋友喜愛的「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」聯名商品再添新成員。台灣高鐵公司今天宣布，結合時下最受關注的防疫話題，推出新版瓶裝水及防護口罩二項聯名商品。其中，攜帶方便、安全衛生的瓶裝水，延續上一代與台塩海洋鹼性離子水合作，擴大粉紅系超萌元素，一次推出四種新造型。防護口罩則首度與口罩國家隊大廠台灣康匠旗下品牌「天天」合作，推出多款充滿設計感的「天天防護口罩」，兼具舒適、造型與防疫。

高鐵說，新款瓶裝水每罐420毫升、售價20元，在高鐵車站內獨家販售，除了紀念商品自動販賣機；旅客也可在站內的7-ELEVEN門市買到，再享第二件6折的超值優惠。高鐵會員還可透過TGo「點數365」平台以90點兌換；此外，聯名防護口罩則有「驚喜包」及「收藏盒」二種選擇，售價分別是每包69元（5片）及每盒270元（21片），方便又實用的「驚喜包」口罩即日起在高鐵站內及各7-ELEVEN限量獨家販售，「收藏盒」則可在天天官方商城(https://www.shop8vd.com)與OPEN POINT App購買。

高鐵表示，四款新裝水由P助與粉紅兔兔分別化身高鐵列車長、服勤員、站務員再次亮麗登場！瓶身採用輕巧且方便攜帶的設計，是防疫期間自備飲水、外出解渴最安心的選擇，四種造型一字排開，立刻「萌」住粉絲的心，讓各種不同造型卡娜赫拉的小動物陪您搭高鐵，天天都有好心情。

高鐵也說，這次首度與國家隊口罩大廠—台灣康匠旗下品牌「天天防護口罩」共同打造超卡哇伊的聯名口罩，是安心防疫的最佳選擇。「驚喜包」內五片口罩主題分別是：天天愛高鐵、天天粉歡樂、天天都粉橘、天天點點點以及天天牛仔好忙，五款設計，一次擁有。而收藏盒裝再增加2款設計：天天心情粉好與天天心花開，共七款，每款三片，口罩上以數位印刷熱轉印技術呈現P助與粉紅兔兔的可愛模樣，每一款都讓人愛不釋手。

高鐵發言人孫鴻文說，2019年開始跟卡娜赫拉合作後，反應很好，於是有一系規畫。這次新推出的口罩，有兩個特性，很透氣，又沒有壓迫感。新版瓶裝水則是以列車長、乘務員、服勤員為主角。

針對商品預期效益，孫鴻文說，五袋裝口罩僅賣3萬份，盒裝21片口罩僅4000盒，總計逾23萬片預計1個月內就會賣完。至於瓶裝水，他僅透露去年12月1日開賣後成績相當亮眼，每天、每家超商可以賣60瓶，截至目前已售出數百萬瓶。

孫鴻文也預告，針對五倍券，10月7日會召開記者會，宣布推出非常超值的優惠方案，吃喝玩樂「想的到都有」，請旅客期待。

高鐵推出新版瓶裝水及防護口罩。記者曹悅華／攝影
高鐵推出新版瓶裝水及防護口罩。記者曹悅華／攝影
高鐵推出新版瓶裝水及防護口罩。記者曹悅華／攝影
高鐵推出新版瓶裝水及防護口罩。記者曹悅華／攝影

口罩 高鐵

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