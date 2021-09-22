出版界瘋群眾集資 台灣首本地圖立體書上線2天破2千本

出版界面臨轉型危機，十年前崛起的群眾集資，近年成為出版界的行銷利器，同時也翻轉了傳統的出版模式。聯經出版社打造的「台灣地圖立體書」，上周推出集資預購，原本預計兩個月內賣1500套便達標，沒想到上線兩天集資預購量便破2000本，迄今已破3000本。

聯經2017年出版插畫家陳又凌繪本「台灣地圖」，收錄全台22縣市的獨特景點，迄今累積五萬本銷量。聯經今年決定將「台灣地圖」從平面「升級」為立體書，找來立體書紙藝家鄭星慧與卡牌設計師蔡宗翰合作，完成長達255公分的立體書。「台灣地圖立體書」是台灣首本地圖立體書，也是台灣自製立體書中長度最長的。

談到將繪本改成立體書，陳又凌指出，最大的挑戰如何讓立體書和繪本有所區隔但又有連結度。立體書讓各個縣市的景點獨立出來放在同一個畫面，各個景點放在一起必須有協調感，同時也要決定哪一個可以成為頁面中的焦點，因此很多時候重新繪製讓畫面更豐富細緻。

聯經總經理陳芝宇表示，此書因為形式特別，聯經決定用群眾集資的模式出版。正式出版前，先做好樣書、找來童書讀者、作家舉行試讀會，整個出版過程都與群眾集資顧問公司「貝殼放大」合作討論、激盪創意火花。如試讀會與隨書附贈的卡牌遊戲，便是聯經跟貝殼放大一起發想的新點子。

群眾集資約在2011年進入台灣，根據貝殼放大發表的群眾集資年報，文化類提案在二○一九年急速攀升，包括電影、表演藝術、新書出版到名人故居重建計畫，百花齊放。

一開始做群眾集資的出版多為素人作家或社區協會，近年傳統出版社開始加入。如遠流出版「金庸作品集—復刻典藏版」，一套原價近兩萬元的高價，便是透過群眾集資募集一千三百套，完成出版計畫。