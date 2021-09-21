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「存、贈、抽、送、花」全聯儲值振興券滿千最高回饋15倍

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
全聯投入振興福利金回饋預算超過3億元，推出限時10週振興五重送好康，儲值1,000元振興五倍券再加贈限量「振興大禮包2.0版」。圖／全聯福利中心提供
全聯投入振興福利金回饋預算超過3億元，推出限時10週振興五重送好康，儲值1,000元振興五倍券再加贈限量「振興大禮包2.0版」。圖／全聯福利中心提供

振興五倍券即將開放登記，全聯福利中心也宣布加入紙本振興五倍券領取通路行列，更加碼回饋消費者福利終極放大術，自10月8日起推出限時10週振興五重送好康，主打會員先儲值紙本振興券、再聰明消費購物攻略，最高可享10%福利點回饋，而且每儲值1,000元就可享1次抽獎機會，活動期間每週都有機會獲得10,000元振興福利金，同時再加贈「振興大禮包2.0版」與「PXGo!小時達」折價券，最高回饋達15倍。

還沒想好五倍券怎麼用的消費者，快筆記全聯5大聰明消費攻略心法「存、贈、抽、送、花」，首先消費者憑PX Pay會員或實體福利卡，持紙本振興券儲值振興福利金單筆滿1,000元，即可獲贈500福利點，並可抽10,000元振興福利金，週週抽100名，共1,000名，越早儲值，越多機會；同時全聯再送聯合超過60家品牌優惠的「振興大禮包2.0版」，最高現省23,000元，全台限量100萬份；另PX Pay會員再加碼送「PXGo!小時達」50元折價券，接著於門市使用振興福利金單筆滿1,000元，又能再獲贈500福利點，等於先儲值振興福利金再消費，每1,000元振興福利券最高可回饋10%福利點，相當於打9折。

其中，去年受到消費者好評的「振興大禮包」，今年更升級2.0版，涵蓋食、衣、住、行、育、樂不同面向，包含善美的SUNMAKE消費滿額折價券與麗寶樂園劍湖山世界宜蘭傳藝中心門票買1送1，以及iRent贈送免費使用時數、指舞春秋按摩折價券，和連鎖餐飲業者如開飯、丸亀製麵、西堤牛排優惠券等，使用期限到明年1月底，讓消費者慢慢用、好好用、還可分享親朋好友一起用。全聯期望能攜手各行各業一起回饋民眾，滿足消費者不同需求，共同振興國內經濟。

活動期間，每儲值1,000元振興五倍券就可享1次抽獎機會，每週都有機會獲得10,000元振興福利金。圖／全聯福利中心提供
活動期間，每儲值1,000元振興五倍券就可享1次抽獎機會，每週都有機會獲得10,000元振興福利金。圖／全聯福利中心提供
全聯教消費者五大聰明消費攻略心法，分別為「存、贈、抽、送、花」，即可將振興五倍券價值放大15倍。圖／全聯福利中心提供
全聯教消費者五大聰明消費攻略心法，分別為「存、贈、抽、送、花」，即可將振興五倍券價值放大15倍。圖／全聯福利中心提供

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