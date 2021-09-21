外帶5折、免費多送1鍋！馬辣「防疫火鍋餐7.0」上路

在疫情期間不斷推出外帶套餐優惠的「馬辣」與「新馬辣」，近期再推出「安心防疫套餐7.0」活動，除了可享外帶自取5折的優惠之外，並且加入了新肉品「紐西蘭特級紐約客」增添變化，另外還可加送一鍋「蔬菜精力湯」；針對指定門市，另有「買套餐送滷味」的特定方案。針對內用民眾，還可享「阿根廷天使紅蝦吃到飽」的升級優惠。

本次所推出的防疫套餐7.0方案中，共有2人套餐、4人套餐與4人和牛爆肉餐等不同選擇，並且均新增「紐西蘭特級紐約客」供消費者挑選，並且再搭配上季節鮮蔬、季節鮮菇、麵食等食材，2人套餐原價960元，優惠價480元；4人套餐原價1,560元，優惠價780元。而「4人和牛爆肉餐」，內含有總重達1.2公斤的肉品，原價2,560元，5折價1,280元。凡點選4人套餐、4人和牛爆肉餐者，可免費加送2公升的「蔬菜精力湯」1份，讓民眾在家也能輕鬆品嚐雙湯頭的鴛鴦鍋滋味。

除此之外，9月30日至門市用餐，並升級任一肉肉方案，可升級「阿根廷天使紅蝦吃到飽」；另外針對台北西門區的指定門市，凡購買任一套餐，即贈送滷味一份（牛肚、牛筋、肥腸3選1），現賺100元。