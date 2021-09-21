快訊

復合王菲7年「世紀同台」 謝霆鋒眼神呆滯沒鼓掌

中秋夜16人當百萬富翁！大樂透頭彩摃龜 下期上看2.7億

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外帶5折、免費多送1鍋！馬辣「防疫火鍋餐7.0」上路

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
馬辣、新馬辣持續推出外帶自取優惠方案。圖／馬辣提供
馬辣、新馬辣持續推出外帶自取優惠方案。圖／馬辣提供

在疫情期間不斷推出外帶套餐優惠的「馬辣」與「新馬辣」，近期再推出「安心防疫套餐7.0」活動，除了可享外帶自取5折的優惠之外，並且加入了新肉品「紐西蘭特級紐約客」增添變化，另外還可加送一鍋「蔬菜精力湯」；針對指定門市，另有「買套餐送滷味」的特定方案。針對內用民眾，還可享「阿根廷天使紅蝦吃到飽」的升級優惠。

本次所推出的防疫套餐7.0方案中，共有2人套餐、4人套餐與4人和牛爆肉餐等不同選擇，並且均新增「紐西蘭特級紐約客」供消費者挑選，並且再搭配上季節鮮蔬、季節鮮菇、麵食等食材，2人套餐原價960元，優惠價480元；4人套餐原價1,560元，優惠價780元。而「4人和牛爆肉餐」，內含有總重達1.2公斤的肉品，原價2,560元，5折價1,280元。凡點選4人套餐、4人和牛爆肉餐者，可免費加送2公升的「蔬菜精力湯」1份，讓民眾在家也能輕鬆品嚐雙湯頭的鴛鴦鍋滋味。

除此之外，9月30日至門市用餐，並升級任一肉肉方案，可升級「阿根廷天使紅蝦吃到飽」；另外針對台北西門區的指定門市，凡購買任一套餐，即贈送滷味一份（牛肚、牛筋、肥腸3選1），現賺100元。

套餐 紐西蘭 吃到飽

延伸閱讀

台南崇義黃昏市場 公辦民營改造升級

助台中視障按摩復業！到點清潔+快篩劑防疫再升級

肉片出現金綠光還能吃嗎？ 食藥署授「簡易分辨是否變質」：3異狀快丟

勇士一心謀求後場戰力升級 傳計畫再試訓布萊德利

相關新聞

外帶5折、免費多送1鍋！馬辣「防疫火鍋餐7.0」上路

在疫情期間不斷推出外帶套餐優惠的「馬辣」與「新馬辣」，近期再推出「安心防疫套餐7.0」活動，除了可享外帶自取5折的優惠之...

用吃想念日本！新光三越南西秋季日本展亮點預告

過去喜愛至日本旅遊的人，現在肯定經常翻看疫情之前的照片回味，無法自由出國的疫情時代，異國美食或異國風情的事物，就是最好的...

1天賣9萬條！日本生吐司始祖「乃が美」將登台

喜愛日式生吐司的民眾，未來又多一間新選擇了！創立於2013年，被視為日本生吐司元祖的「乃が美」，即將進駐台北統一時代百貨...

雙北疫情牽制 百貨中秋連假「北衰中旺南持平」

中秋連假期間適逢部分百貨周年慶開跑，消費力悶了太久而反彈，為深受疫情影響低迷許久的百貨人潮、業績進補，微風廣場指出，周年...

桃園大溪韭菜花季近尾聲 周邊景點值得一遊

桃竹苗3月流蘇、5月桐花都被譬喻為雪， 唯有「9（韭）月雪」只現身桃園市大溪區，因為這裡有北部最大的韭菜種植專區，受惠土...

全家攜手鼎泰豐 9月22日起獨家呈現鼎泰豐員工隱藏版餐點

節後商機！全家（5903）再度聯手鼎泰豐，9月22日起獨家呈現鼎泰豐員工隱藏版餐點；另，全家與OK超皆推出咖啡相關優惠活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。