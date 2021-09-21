用吃想念日本！新光三越南西秋季日本展亮點預告

過去喜愛至日本旅遊的人，現在肯定經常翻看疫情之前的照片回味，無法自由出國的疫情時代，異國美食或異國風情的事物，就是最好的安慰劑。新光三越台北南西店秋季「日本商品展」即將於9月23日至10月5日於南西店一館9樓活動會館登場，要讓民眾透過逛日本展一解思日之情。

這回不少日本品牌在新光三越南西日本展首登場，包括來自京都長岡的仙貝米菓專賣店「小倉山莊」，以日本古典和歌集「小倉百人一首」為意象，用米菓形狀及不同味道，表現每首和歌之意與日本的四季變換， 日式風格包裝優雅迷人，今年推出首次登場的炸仙貝「小倉名月綜合包」、海苔先貝「嵯峨乃燒」。橫濱「鶴一家拉麵」，主打豚骨湯底，其中一項招牌商品，便是分成4階段辣味的地獄拉麵，喜歡吃辣的人不要錯過。「一O八抹茶茶廊」嚴選來自京都宇治抹茶，這次在日本展推出蕨餅盒、抹茶麵禮盒以及蛋捲禮盒等，絕對是抹茶控掃貨的一站。

另有來自北海道札幌的療癒甜點「Fruit Club果實俱樂部」水果花三明治、京都和菓子名店「然花抄院」原味與抹茶長崎蛋糕、每次登台必秒殺的「福砂屋」長崎蛋糕，還有來自沖繩獨家新口味香檸胖淇淋，不能出國也能日式甜品療癒自己。此外還有日本各地人氣伴手禮，現在不能出國也能買得到：當季必吃鮮甜多汁的「日本麝香葡萄」與「日本熊本梨」、旅日必買「calbee」薯條三兄弟、永遠的經典「白色戀人」巧克力、來自北海道高品質海產「佐藤水產」，待在家就能隨時來碗「日清」與「一蘭」拉麵。