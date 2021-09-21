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用吃想念日本！新光三越南西秋季日本展亮點預告

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
新光三越台北南西店秋季「日本商品展」即將於9月23日至10月5日於一館9樓活動會館登場，每次推出必秒殺的福砂屋這回也在登場名單之列。本報資料照
新光三越台北南西店秋季「日本商品展」即將於9月23日至10月5日於一館9樓活動會館登場，每次推出必秒殺的福砂屋這回也在登場名單之列。本報資料照

過去喜愛至日本旅遊的人，現在肯定經常翻看疫情之前的照片回味，無法自由出國的疫情時代，異國美食或異國風情的事物，就是最好的安慰劑。新光三越台北南西店秋季「日本商品展」即將於9月23日至10月5日於南西店一館9樓活動會館登場，要讓民眾透過逛日本展一解思日之情。

這回不少日本品牌在新光三越南西日本展首登場，包括來自京都長岡的仙貝米菓專賣店「小倉山莊」，以日本古典和歌集「小倉百人一首」為意象，用米菓形狀及不同味道，表現每首和歌之意與日本的四季變換， 日式風格包裝優雅迷人，今年推出首次登場的炸仙貝「小倉名月綜合包」、海苔先貝「嵯峨乃燒」。橫濱「鶴一家拉麵」，主打豚骨湯底，其中一項招牌商品，便是分成4階段辣味的地獄拉麵，喜歡吃辣的人不要錯過。「一O八抹茶茶廊」嚴選來自京都宇治抹茶，這次在日本展推出蕨餅盒、抹茶麵禮盒以及蛋捲禮盒等，絕對是抹茶控掃貨的一站。

另有來自北海道札幌的療癒甜點「Fruit Club果實俱樂部」水果花三明治、京都和菓子名店「然花抄院」原味與抹茶長崎蛋糕、每次登台必秒殺的「福砂屋」長崎蛋糕，還有來自沖繩獨家新口味香檸胖淇淋，不能出國也能日式甜品療癒自己。此外還有日本各地人氣伴手禮，現在不能出國也能買得到：當季必吃鮮甜多汁的「日本麝香葡萄」與「日本熊本梨」、旅日必買「calbee」薯條三兄弟、永遠的經典「白色戀人」巧克力、來自北海道高品質海產「佐藤水產」，待在家就能隨時來碗「日清」與「一蘭」拉麵。

新光三越台北南西店首次登場淺草名物「浅草メンチ」酥脆多汁炸肉餅、日式經典美味的「築地TSUTSUI」玉子燒便當、日本章魚燒霸王「八笑俱樂部」、大阪「浪花永吉堂」經典大粒烤糰子，在台灣就可以嚐到最道地的日式美食。另有初登場的「mr.kanso」，品牌以「享受罐頭與酒的店」為主題，是目前全日本最多分店的罐頭酒吧，不僅集結各式獨創罐頭、日本罐頭與世界各地罐頭，提供多種享受罐頭的方式。另外，還有日本人氣百元商店「Can Do」，用49元均一價輕鬆入手療癒感的日本生活雜貨。

Fruit Club果實俱樂部芒果花水果三明治，每個120元。圖／新光三越提供
Fruit Club果實俱樂部芒果花水果三明治，每個120元。圖／新光三越提供
八笑俱樂部明石章魚燒每份5入150元。圖／新光三越提供
八笑俱樂部明石章魚燒每份5入150元。圖／新光三越提供
mr.kanso味噌鯖魚罐頭每盒249元。圖／新光三越提供
mr.kanso味噌鯖魚罐頭每盒249元。圖／新光三越提供
浅草メンチ炸肉餅(牛肉/海鮮)每個80元。圖／新光三越提供
浅草メンチ炸肉餅(牛肉/海鮮)每個80元。圖／新光三越提供
然花抄院原味長崎蛋糕每條600元。圖／新光三越提供
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日本 拉麵

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