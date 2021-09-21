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1天賣9萬條！日本生吐司始祖「乃が美」將登台

聯合報 / 記者陳睿中/即時報導
開啟生吐司風潮的「乃が美」，即將正式登台。圖／擷取自高級「生」食パン専門店 乃が美粉絲頁
開啟生吐司風潮的「乃が美」，即將正式登台。圖／擷取自高級「生」食パン専門店 乃が美粉絲頁

喜愛日式生吐司的民眾，未來又多一間新選擇了！創立於2013年，被視為日本生吐司元祖的「乃が美」，即將進駐台北統一時代百貨，未來將可為生吐司愛好者帶來不同的新選擇，也能讓民眾品嚐到元祖生吐司的滋味。

生吐司的「生」，並非代表不熟，實際意思是指「直接吃就很好吃」，甚至連吐司邊都相當柔軟。2013年自日本大阪起家的「乃が美」，使用自家調製的小麥粉，搭配蜂蜜、奶油等成份製作成生吐司，擁有蓬鬆且富有彈性的口感，受到消費者的好評並掀起日本的生吐司風潮，而乃が美也被視為日本生吐司的起源名店。現在乃が美共有239間門市（包含1間預定開業的店舖），平均1天可以售出9萬條的生吐司。

目前在台灣的生吐司市場中，包括有最早登台的「TREES BREAD」、引發排隊熱潮的「嵜本（SAKImoto Bakery）」，或是本土的「日香」等諸多品牌。而「乃が美」即將於統一時代百貨開設第一間門市，目前已經進入裝潢狀態。隨著新品牌的進駐，勢必也會增添消費者更多的選擇。

日本 統一時代百貨 品牌

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