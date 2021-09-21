雙北疫情牽制 百貨中秋連假「北衰中旺南持平」

中秋連假期間適逢部分百貨周年慶開跑，消費力悶了太久而反彈，為深受疫情影響低迷許久的百貨人潮、業績進補，微風廣場指出，周年慶首四日對比去年周年慶業績逆勢成長2成，周末人潮對比上周也增加近3成。同樣正值周年慶的桃園大江購物中心表示，連假前三天營業額較去年同期成長5成，主要來自整體客單價大幅成長40%、成交筆數也成長10%，可謂「三升」，業績、客單價、成交筆都上升。

今年大環深受疫情影響，微風廣場周年慶首四日逆勢開紅盤，微風指出，尤其精品及寢具業績表現亮眼，加上新開幕的Simmons旗艦店帶動二樓人流，使寢具業種於周年慶首兩日已有破千萬的表現。另外，中秋聚餐效益帶動，微風廣場各主題餐廳中午及晚間餐期皆滿席，餐飲業績對比上周成長4成以上。Breeze Super也受益於中秋連假在家烤肉潮，精肉、海鮮食材、熟食特別熱銷，比起平時成長2到3倍，預估秋節連假將帶動整體業績成長超過5成。

大江購物中心企劃部經理楊若琳表示，中秋連假適逢周年慶，業績、客單價、成交筆都上升，唯獨餐廳因座位管制，目前餐廳回復9成、小吃街回復近8成。業績成長因素包括，民眾因防疫悶太久，目前疫情控制得當，讓中秋連假外出意願變高，人潮回流百貨商場；周年慶前長達半年的店櫃改裝、25家新櫃進駐帶來商場新鮮感，加上各家廠商卯足全力搶業績，今年周年慶商品優惠幅度加上百貨加碼，都是激起民眾購買力的原因。

中秋連假也有不少民眾選擇返鄉或出遊，加上雙北疫情仍時有確診個案，讓連鎖型百貨出現「北衰中旺南持平」局面，延續台中人頂尖的買氣實力，新光三越體系秋節連假仍由「業績模範生」台中中港店稱霸，南部表現持平，至於北部受到疫情干擾，人潮仍未回復。