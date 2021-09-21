百貨自營品牌進入新賽局 跨越界線求共好

疫情打亂了消費市場節奏與行為，疫情警戒自三級將至二期後，看似百貨零售業可稍微喘口氣，但實則疫情發展仍有許多變數與干擾因素。百貨除了在去年積極部署線上通路，發展無接觸服務工具，作為經營差異化的百貨自有品牌發展也進入到美妝複合店、選物店，加上現在消費行為在線上線下遊走，除了分別打造線上店、實體店互導串連，並讓自有品牌觸角跨入其他百貨版圖，進入新賽局。

新光三越旗下專櫃品牌美妝複合品牌beautySTAGE，繼發展電商平台後，分別在新光三越台中中港店、桃園新光影城、台北南西新光三越展店，今年第四季再開館外店，10月進駐中和環球購物中心，為新北首店，除了AR虛擬智慧試妝服務為一大特色，也集合ESTEE LAUDER、LANCOME、shu uemura、Kiehl's、BOBBI BROWN、M.A.C等多家專櫃品牌。

比漾廣場官網2.0版登場，打造beyond beyond線上內容平台，結合數位雜誌、選品電商、百貨官網三大元素，旗下的自營品牌比漾咖啡、選物在比漾廣場3樓推出全新第三代店，設置主題體驗展區，每月依主題進行不同選品陳設，著重在線上選品與線下體驗店的結合。另外，比漾廣場秋季改裝一大重點，2樓無印良品睽違6年來首度改裝，營業面積擴大至201坪，並導入在地概念的「聯連市」市集，預計在10月13日嶄新登場。