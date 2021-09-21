百貨自營品牌進入新賽局 跨越界線求共好
疫情打亂了消費市場節奏與行為，疫情警戒自三級將至二期後，看似百貨零售業可稍微喘口氣，但實則疫情發展仍有許多變數與干擾因素。百貨除了在去年積極部署線上通路，發展無接觸服務工具，作為經營差異化的百貨自有品牌發展也進入到美妝複合店、選物店，加上現在消費行為在線上線下遊走，除了分別打造線上店、實體店互導串連，並讓自有品牌觸角跨入其他百貨版圖，進入新賽局。
新光三越旗下專櫃品牌美妝複合品牌beautySTAGE，繼發展電商平台後，分別在新光三越台中中港店、桃園新光影城、台北南西新光三越展店，今年第四季再開館外店，10月進駐中和環球購物中心，為新北首店，除了AR虛擬智慧試妝服務為一大特色，也集合ESTEE LAUDER、LANCOME、shu uemura、Kiehl's、BOBBI BROWN、M.A.C等多家專櫃品牌。
比漾廣場官網2.0版登場，打造beyond beyond線上內容平台，結合數位雜誌、選品電商、百貨官網三大元素，旗下的自營品牌比漾咖啡、選物在比漾廣場3樓推出全新第三代店，設置主題體驗展區，每月依主題進行不同選品陳設，著重在線上選品與線下體驗店的結合。另外，比漾廣場秋季改裝一大重點，2樓無印良品睽違6年來首度改裝，營業面積擴大至201坪，並導入在地概念的「聯連市」市集，預計在10月13日嶄新登場。
誠品生活執行線上下融合的全通路策略也不遺餘力，打造集結文創、圖書、生活、休閒、餐飲與住宿的品牌生態圈，誠品線上指出，自去年12月開站以來，業績較同期成長40%，今年5月因疫情催化，6至8月業績較去年同期成長近2倍，同時也帶動新、舊會員加入。在9月24日起跑的周年慶同日在信義店舉辦會員之夜，同時還有首次打造的「誠品線上實體快閃店」限時7天在信義店B1登場，手機掃QR Code即可選購線上精選商品，讓周年慶虛實購物不設限。
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