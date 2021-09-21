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獨／網友譽「台北最好吃可麗露」 「貳玖甜室」搬家了

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
貳玖甜室以「可麗露」最具代表性，甚至被網友們譽為「台北最好吃的可麗露」。圖／擷取自貳玖甜室 29pâtisserie粉絲頁
貳玖甜室以「可麗露」最具代表性，甚至被網友們譽為「台北最好吃的可麗露」。圖／擷取自貳玖甜室 29pâtisserie粉絲頁

想吃甜點別跑錯！被許多網友譽為「全台北最好吃的可麗露」的甜點工作室「貳玖甜室」，近日於官方粉絲團發布公告，表示因房東要賣房子，所以將於11月底搬離現址。同時業者也預告，未來將會轉換形式，再度與大家見面。

在網路上擁有超高人氣的「貳玖甜室」，創立於2015年，現址鄰近捷運六張犁站。創辦人最初擔任演藝圈的幕後工作，後來轉型開設甜品工作室並提供甜點課程，成功做出口碑。不同於一般甜點店的型態，貳玖甜室現場無販售產品，採網路預約取貨為主，推出可麗露、馬卡龍、達克瓦滋等品項。其中招牌的「可麗露」，就有黑糖麻糬、大溪地香草、檸檬、佛手柑伯爵茶等多種口味變化，被許多網友贊譽為「全台北最好吃的可麗露」，因此每逢開放訂購後，往往瞬間秒殺。而貳玖甜室的臉書粉絲頁也累積近6萬人追蹤。

貳玖甜室近日宣佈，因房東要賣房子，所以只能另覓他處，預計11月底搬遷。新的店規劃一週會現場營業1～2天、無內用，主要以接訂單為主，甚至會取消開課。業者也預告，9月22日將開放10～11月的訂單文，是最後一次在六張犁要完成的訂單任務。隨著搬遷消息出爐，許多粉絲表示「不管搬到哪裡都會追隨」、「拜託，不要搬太遠！」、「天啊 我常常拿來跟朋友炫耀的鄰居要搬走了」、「三重招手」

貳玖甜室預告將於11月搬離現址。圖／擷取自貳玖甜室 29pâtisserie粉絲頁
貳玖甜室預告將於11月搬離現址。圖／擷取自貳玖甜室 29pâtisserie粉絲頁

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