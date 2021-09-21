獨／網友譽「台北最好吃可麗露」！「貳玖甜室」搬家了

想吃甜點別跑錯！被許多網友譽為「全台北最好吃的可麗露」的甜點工作室「貳玖甜室」，近日於官方粉絲團發布公告，表示因房東要賣房子，所以將於11月底搬離現址。同時業者也預告，未來將會轉換形式，再度與大家見面。

在網路上擁有超高人氣的「貳玖甜室」，創立於2015年，現址鄰近捷運六張犁站。創辦人最初擔任演藝圈的幕後工作，後來轉型開設甜品工作室並提供甜點課程，成功做出口碑。不同於一般甜點店的型態，貳玖甜室現場無販售產品，採網路預約取貨為主，推出可麗露、馬卡龍、達克瓦滋等品項。其中招牌的「可麗露」，就有黑糖麻糬、大溪地香草、檸檬、佛手柑伯爵茶等多種口味變化，被許多網友贊譽為「全台北最好吃的可麗露」，因此每逢開放訂購後，往往瞬間秒殺。而貳玖甜室的臉書粉絲頁也累積近6萬人追蹤。